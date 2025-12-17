newspaper
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Η πρόεδρος της Ονδούρας Σιόμαρα Κάστρο δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησής της και κάλεσε τον λαό στην Ονδούρα να κινητοποιηθεί για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, καθώς δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές τα αποτελέσματα παραμένουν άγνωστα.

Η Κάστρο ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι ο πρώην πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και πρόσφατα έλαβε χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να εισέλθει στην Ονδούρα για να ανακηρύξει τον υποψήφιο του κόμματός του νικητή των γενικών εκλογών του 2025.

«Αναφέρω με ιστορική ευθύνη ότι, βάσει επαληθευμένων πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος αμνηστεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδιάζει να εισέλθει στη χώρα για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών, σε μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιθετική ενέργεια με στόχο την κατάλυση της συνταγματικής και δημοκρατικής τάξης μέσω ενός πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησής μου», έγραψε η Κάστρο στο X.

Ο Χερνάντες, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2018 έως το 2022 στην Ονδούρα, είναι πρώην αξιωματούχος του Εθνικού Κόμματος της Ονδούρας, του οποίου μέλος είναι και ο Νάσρι Ασφούρα, ο προεδρικός υποψήφιος και εικονικός νικητής των εκλογών του 2025.

Διαμάχες με την αστυνομία

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αστυνομικοί διέλυσαν στην πρωτεύουσα της Ονδούρας, την Τεγκουσιγκάλπα, διαδηλωτές προσκείμενους σε παράταξη της αριστεράς, που απαιτούσαν να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την ψηφοφορία, οι πολίτες της Ονδούρας συνεχίζουν να μη γνωρίζουν ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών, ούτε ποιοι θα καταλάβουν άλλα αξιώματα, όπως αυτό του δημάρχου της πρωτεύουσας.

Η Κάστρο καταδίκασε την αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία απομακρύνθηκαν βιαίως διαδηλωτές που ανήκουν στο κόμμα της, το LIBRE, κι είχαν στήσει σκηνή μπροστά στο κτίριο του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Με βάση τα πιο πρόσφατα, όχι ακόμη τελικά αποτελέσματα, ο υποψήφιος της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε βραχύ προβάδισμα έναντι άλλου υποψήφιου της δεξιάς για τη διαδοχή της κ. Κάστρο, του Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Η δική μου κυβέρνηση δεν καταστέλλει τον λαό», είπε η κ. Κάστρο σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο απερχόμενος δήμαρχος στην Τεγκουσιγκάλπα, ο Χόρχε Αλδάνα έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για οκτώ τραυματίες.

«Είναι καλά», τόνισε ο δήμαρχος, που διεκδίκησε την επανεκλογή του, προσθέτοντας πως «αυτοί (σ.σ. οι αστυνομικοί) εισέβαλαν στη σκηνή και μας μεταχειρίστηκαν σαν να ήμασταν εγκληματίες».

Η πρόεδρος διέταξε τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας να αποπέμψουν τους αστυνομικούς οι οποίοι, όπως τόνισε, έδρασαν χωρίς να έχουν λάβει διαταγές ανωτέρων τους.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει άνδρα με αίματα στο πρόσωπο, σκηνή, στρώματα και άλλα αντικείμενα σκορπισμένα στο έδαφος.

Οι διαδηλωτές είχαν πάει να υποστηρίξουν τον κ. Αλδάνα, που ήταν μπροστά, αλλά με μόλις 400 ψήφους διαφορά, από τον δεξιό Χουάν Διέγο Σελάγια.

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Σύνταξη
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Μυλωνάκης και Σκέρτσος – Δείτε live τη συνεδρίαση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25 Upd: 10:51

«Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ενημέρωσα κανένα», λέει ο Μυλωνάκης - Live η συνεδρίαση της Εξεταστικής

Με την κατάθεση δύο προσώπων κοντά στο Μαξίμου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιμέτωποι με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης Μυλωνάκης και Σκέρτσος

Σύνταξη
Φοινικούντα: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό – Τα έως τώρα στοιχεία
Νέα τροπή 17.12.25

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό στο φονικό στη Φοινικούντα - Τα έως τώρα στοιχεία

Οι ρόλοι των δύο 22χρονων που βρίσκονται προφυλακισμένοι φαίνεται να αντιστρέφονται δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
Euroleague 17.12.25

Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε να απαντήσει για τη διαιτησία στο ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως προτιμάει αντί για πρόστιμο να πληρώσει για δώρα στα παιδιά του.

Σύνταξη
EU Digital Tax Prompts US Retaliation
English edition 17.12.25

EU Digital Tax Prompts US Retaliation

In its statement, the USTR named European companies such as Accenture, Siemens, Spotify, DHL Group, SAP, Amadeus IT Group, Capgemini, Publicis Groupe and Mistral AI as potential targets for new tariffs or restrictions.

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην

Άνοιγμα χωρίς προαπαιτούμενα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας - Σκληρή γραμμή απέναντι σε Ανδρουλάκη και Τσακαλώτο, στα «μαλακά» τον Φάμελλο.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
