Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος της Ονδούρας Σιόμαρα Κάστρο δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησής της και κάλεσε τον λαό στην Ονδούρα να κινητοποιηθεί για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, καθώς δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές τα αποτελέσματα παραμένουν άγνωστα.

Η Κάστρο ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι ο πρώην πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και πρόσφατα έλαβε χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να εισέλθει στην Ονδούρα για να ανακηρύξει τον υποψήφιο του κόμματός του νικητή των γενικών εκλογών του 2025.

Honduran President Xiomara Castro says that a coup attempt to overthrow her government is underway and urges the nation to mobilise in defence of democracy, as election results remain unknown two weeks after the pollhttps://t.co/yR5cPUuE6j — TRT World (@trtworld) December 17, 2025

«Αναφέρω με ιστορική ευθύνη ότι, βάσει επαληθευμένων πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος αμνηστεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδιάζει να εισέλθει στη χώρα για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών, σε μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιθετική ενέργεια με στόχο την κατάλυση της συνταγματικής και δημοκρατικής τάξης μέσω ενός πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησής μου», έγραψε η Κάστρο στο X.

Ο Χερνάντες, ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2018 έως το 2022 στην Ονδούρα, είναι πρώην αξιωματούχος του Εθνικού Κόμματος της Ονδούρας, του οποίου μέλος είναι και ο Νάσρι Ασφούρα, ο προεδρικός υποψήφιος και εικονικός νικητής των εκλογών του 2025.

Muy lamentable lo que está ocurriendo en Honduras, la gente ya votó y la izquierda les quiere robar el voto:pic.twitter.com/k4Y3ohGiqJ — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 15, 2025

Διαμάχες με την αστυνομία

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αστυνομικοί διέλυσαν στην πρωτεύουσα της Ονδούρας, την Τεγκουσιγκάλπα, διαδηλωτές προσκείμενους σε παράταξη της αριστεράς, που απαιτούσαν να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την ψηφοφορία, οι πολίτες της Ονδούρας συνεχίζουν να μη γνωρίζουν ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών, ούτε ποιοι θα καταλάβουν άλλα αξιώματα, όπως αυτό του δημάρχου της πρωτεύουσας.

Η Κάστρο καταδίκασε την αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία απομακρύνθηκαν βιαίως διαδηλωτές που ανήκουν στο κόμμα της, το LIBRE, κι είχαν στήσει σκηνή μπροστά στο κτίριο του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Caos en Honduras 🚨 Vándalos afines al régimen comunista de Xiomara Castro han empezado a agredir civiles, para evitar que se oficialice el conteo de votos. Están prácticamente mandando a golpear ciudadanos con tal de que se anule la elección Así de miserable es la izquierda pic.twitter.com/5rf7eunmRO — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) December 15, 2025

Με βάση τα πιο πρόσφατα, όχι ακόμη τελικά αποτελέσματα, ο υποψήφιος της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε βραχύ προβάδισμα έναντι άλλου υποψήφιου της δεξιάς για τη διαδοχή της κ. Κάστρο, του Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Η δική μου κυβέρνηση δεν καταστέλλει τον λαό», είπε η κ. Κάστρο σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο απερχόμενος δήμαρχος στην Τεγκουσιγκάλπα, ο Χόρχε Αλδάνα έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για οκτώ τραυματίες.

«Είναι καλά», τόνισε ο δήμαρχος, που διεκδίκησε την επανεκλογή του, προσθέτοντας πως «αυτοί (σ.σ. οι αστυνομικοί) εισέβαλαν στη σκηνή και μας μεταχειρίστηκαν σαν να ήμασταν εγκληματίες».

Η πρόεδρος διέταξε τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας να αποπέμψουν τους αστυνομικούς οι οποίοι, όπως τόνισε, έδρασαν χωρίς να έχουν λάβει διαταγές ανωτέρων τους.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει άνδρα με αίματα στο πρόσωπο, σκηνή, στρώματα και άλλα αντικείμενα σκορπισμένα στο έδαφος.

Οι διαδηλωτές είχαν πάει να υποστηρίξουν τον κ. Αλδάνα, που ήταν μπροστά, αλλά με μόλις 400 ψήφους διαφορά, από τον δεξιό Χουάν Διέγο Σελάγια.