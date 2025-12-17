Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ

Στην άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε πριν από λίγο στη Βουλή. Συγκεκριμένα, το Σώμα αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους (σύνολο 249, 5 κατά και 17 “παρών”, να άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης δημοσιογράφου (Βασιλική Πολύζου) για το αδίκημα της εξύβρισης εντός του μεγάρου της Βουλής, με λόγο δημόσια και μη, κατ’ εξακολούθηση που φέρεται να έχει τελεστεί στις 8 και 11 Ιουλίου του 2025.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η δημοσιογράφος υποστηρίζει στη δικογραφία ότι πληρωνόταν μέσω ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος τόσο η κ. Κωνσταντοπούλου όσο και η Πλεύση Ελευθερίας, γεγονός που σχολιάστηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Νότη Μηταράκη.

«Για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή θα κάνω 3 αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτήν την ψευδομήνυση που προέρχεται από την ΝΔ ξεκινάμε. Να κρατάτε τον λογαριασμό και όποιος καθίσταται ηθικός αυτουργός μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του», είπε από το βήμα της Ολομέλειας η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «πρόσωπα που εμφανίζονται ως ανταποκριτές τελικά είναι pay roll της κυβέρνησης. Στις 19/5/2025 εμφανίζεται ανταποκρίτρια της εφημερίδας η ΑΠΟΨΗ. Δεν επιτελεί αυτό το ρόλο. Σε στενή σχέση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, διατηρεί σχέσεις με πρόσωπα στον τομέα της υγείας, με καταμηνύει ότι την αποκάλεσα απατεώνισσα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε επίσης πως η εγκαλούσα συνομίλησε με ανταποκριτή της ΕΡΤ και κατέστησε σαφές ότι εάν η πρόεδρος φερόταν έτσι σε αυτόν θα ζητούσε αυτόματα από τους τεχνικούς να κλείσουν τις κάμερες. «Ο δημοσιογράφος τα διέψευσε απολύτως σε εμένα», είπε και συνέχισε: «η ΝΔ έχει το αφήγημα ότι είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Η κα Πολύζου δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη. Ποτέ. Έχει εισπράξει μέσω μιας ΙΚΕ που είναι φάντασμα και ήταν σε αναστολή εργασιών από το ΓΕΜΗ ποσό λίγο λιγότερο από 40χιλιάδες ευρώ μέσα σε 5 μήνες. Ερευνούμε το πως έγινε αυτό. Μιλάμε για χρήματα που έχουν πάει στους λογαριασμούς αυτής της ΙΚΕ φαντάσματος. Ενθυλάκωσε μέσω εταιρίας επιλήψιμου καθεστώτος 40.000 ευρώ και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ».

Καταγγελία Μηταράκη για ΜΚΟ

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης ο οποίος δεν θέλησε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, κατήγγειλε ωστόσο πως η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας από ΜΚΟ. «Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία», είπε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: «ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο».

Σε διαρροές της μάλιστα η ΝΔ εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός πως στην τοποθέτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, δεν είπε τίποτα στην Ολομέλεια για τα ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με την ΜΚΟ. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές της πλειοψηφίας.