Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Για κομματικό σόου, φασίζουσα και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή και την άρση ασυλίας της.

«Κατανοώ τη δυσφορία του συνόλου των συναδέλφων, που εκφράστηκε με την καταψήφιση της πρότασης της Επιτροπής Δεοντολογίας. Ψήφισε να μην αρθεί η άρση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παρόλο που κάναμε το χατίρι της, στη συνέχεια δεν της άρεσε και άρχισε τα θεατρικά», είπε ο κ. Καιρίδης, μιλώντας στο MEGA.

Από την πλευρά του, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Θόδωρος Μαργαρίτης, επισήμανε πως «έχουμε δύο εκρηκτικούς χαρακτήρες. Η κ. Κωνσταντοπούλου πολλές φορές αδικεί τον εαυτό της, γιατί μερικά πράγματα που θέλει να θέσει όρους κοινωνικής διαμαρτυρίας, το κάνει με πολύ πληθωρικό και ιμπεριαλιστικό τρόπο, που τα αδικεί», προσθέτοντας ότι «ακόμα κι αν θέλει να πει κάτι σωστά, ο τρόπος που το διατυπώνει δημιουργεί πολλές φορές αρνητικά αντανακλαστικά».

«Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη»

Απαντώντας ο κ. Καιρίδης τόνισε στον κ. Μαργαρίτη ότι είναι πολύ μαλακός, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η κ. Κωνσταντοπούλου «είναι απολύτως αντικοινωνική και έχει φασίζουσα συμπεριφορά, διακόπτει και φωνάζει».

Μιλώντας για τον υπουργό Υγείας, που αποκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη» και «την πιο κακιά γυναίκα», ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε πως «δεν του άρεσε το σχόλιό του Άδωνι Γεωργιάδη».

Όπως είπε, «δεν μου άρεσε το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη. Υπάρχουν τόσα άλλα που μπορεί να πει κανείς για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που το να επαναλάβεις ένα σεξιστικό στερεότυπο της δυναμικής γυναίκας που προσλαμβάνουν οι άλλοι ως υστερική, στο οποίο θα πρέπει πάντα να δίνουμε μάχη ενάντια σε αυτό, βλάπτει αυτό που θέλουμε να πούμε. Έχουμε μία βαθιά αντιθεσμική συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ήρθε στη Βουλή για να προπηλακίσει και να εξευτελίσει τον κοινοβουλευτισμό, όπως κάνει και ο Βελόπουλος».

Αναφερόμενος στο σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Μαργαρίτης επισήμανε ότι «υπάρχει και ένα όριο στην αντιπαράθεση. Δεν έχεις κανένα λόγο να χρησιμοποιείς φρασεολογία ενός καβγά που μπορείς να κάνεις στο δρόμο ή σε ιδιωτικό χώρο».

Ο βουλευτής Αργολίδος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, ανέφερε πως «η δημόσια παρουσία και ο λόγος μας επηρεάζει και απαξιώνει συλλήβδην το πολιτικό σύστημα. Οι δηλώσεις του κ. Βελόπουλου εναντίον του κ. Καιρίδη, ο δημόσιο λόγος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και του Άδωνι Γεωργιάδη δεν βοηθούν, κι αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «έχουμε φτάσει στο σημείο ο ελληνικός λαός να απαξιώνει τους θεσμούς της δικαιοσύνης μέσα από πολιτικές που ακολουθεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η ΝΔ με συγκάλυψη σκανδάλων».

Όσα είπαν στο MEGA οι Δημήτρης Καιρίδης, Θόδωρος Μαργαρίτης και Γιώργος Γαβρήλος: