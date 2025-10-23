Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Με φωνές και αλληλοκατηγορίες ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής με την Ντόρα Μπακογιάννη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δίνουν κυριολεκτικά ρέστα και να ανεβάζουν τους τόνους στη συνεδρίαση του οργάνου.

Αφορμή αποτέλεσε η πρωτοβουλία του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη να βάλει τον λεγόμενο «κόφτη» στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να περιορίσει τις ατέρμονες συζητήσεις του κοινοβουλίου. Αυτή ωστόσο η ενέργεια προφανώς εκλήφθηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης ως μια ξεκάθαρη μομφή εναντίον της, λόγω της συνήθειάς της να ξεπερνά τους χρόνους όταν ανεβαίνει στο βήμα.

Τεταμένο κλίμα

Η ατμόσφαιρα λοιπόν ήταν ηλεκτρισμένη με την κ. Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση στην Ντόρα Μπακογιάννη για υποθέσεις όπως η Siemens και το περιστατικό με το τροχαίο δυστύχημα έξω από τη βουλή. Σύμφωνα δε με πληροφορίες η πρόεδρος της Πλεύσης επιχείρησε να βγάλει φωτογραφία την συνάδελφό της προκαλώντας την αντίδραση της παρευρισκόμενης αντιπροέδρου, Όλγας Γεροβασίλη, η οποία και παρενέβη.

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;», φέρεται να είπε η κ. Γεροβασίλη με την πρόεδρο της Πλεύσης να επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κυρία Μπακογιάννη δεν έμεινε αμέτοχη στη σύγκρουση αλλά προσέθεσε και αυτή τις… δικές της πινελιές χαρακτηρίζοντας τη συνάδελφό της υστερική.

Σε δήλωσή της πάντως η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη Ντόρα Μπακογιάννη «Μαρία Αντουανέτα» στηλιτεύοντας την πρωτοβουλία του κόφτη την οποία και χαρακτήρισε «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».