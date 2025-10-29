Άγρια κόντρα Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη.

Αυτή τη φορά πάντως αφορμή αποτέλεσε η μήνυση που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά της συναδέλφου της με αφορμή τα όσα είπε η τελευταία σε τηλεοπτική εκπομπή για την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης την εποχή που ήταν πρόεδρος της Βουλής υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη για να βγει από τη φυλακή και να μιλήσει στο Σώμα.

«Στα 25 χρόνια πορείας είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ. Η πρώτη ήταν μετά την δημόσια επίθεση δημόσια του Κασιδιάρη στον ΑΝΤ1», είπε αρχικά στην τοπθοέτησή της η κυρία Κανέλλη και πρόσθεσε: «Εγώ θυμάμαι τον Λαγό να με κυνηγάει μέσα στην επιτροπή γιατί τον είπα υπόδικο. Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγνώμη».

«Αντίθετα με την κυρία Κανέλλη που επί Χούντας έκανε καριέρα, ο πατέρας και η μητέρα μου ήταν στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και βασανίστηκαν οικτρά. Οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια, δεν επιτρέπω να αμφισβητεί τη δημοκρατική μου πορεία», απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου και διευκρίνισε: «δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ. Άλλο θέμα το ότι το ΚΚΕ έχει ένα πρόσωπο που πλέκει το εγκώμιο στην κ. Μπακογιάννη, με βίλα στην Εκάλη πατώντας στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια, αυτό αφορά το ΚΚΕ. Η μήνυση δεν είναι κατά του ΚΚΕ, αλλά της κ. Κανέλλη. Το έκανε με δόλιο τρόπο προσπαθώντας να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη».

«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό ως κατηγορία», απάντησε με δεύτερη τοποθέτησή της η κυρία Κανέλλη με τον Νίκο Καραθανασόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ να προσθέτει: «Έχει λεχθεί ότι ως πρόεδρος έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή που είναι καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Εμείς λέμε ότι είναι πράξη πολιτικής εμπάθειας και αντικομμουνισμού».