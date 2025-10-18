newspaper
18.10.2025 | 22:50
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 18 Οκτωβρίου 2025 | 21:00

«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου

Για ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, λόγω... Τσίπρα και Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Ευθύνες βολές κατά της Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά από αποχώρηση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας από τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Η σημερινή αποχώρηση της κας Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά.

Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη.

Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;», δήλωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος.

Η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε διακόψει αιφνιδίως συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, μόλις 2 λεπτά μετά από την έναρξή της. Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα προειδοποίησε ότι θα αποχωρήσει από το στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού, κάτι που τελικά έπραξε όταν στη συζήτηση τέθηκε το όνομα του Πάνου Ρούτσι.

«Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου», είπε η παρουσιάστρια μετά από την αποχώρηση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

inWellness
inTown
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»
«Ακρίβεια Μητσοτάκη» 18.10.25

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»

Επίθεση στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του για την ακρίβεια, από το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι «εικονική πραγματικότητα».

Σύνταξη
Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση

Η γραμμή άμυνας που υποχρεώνεται να χτίσει το Μαξίμου απέναντι στους κεραυνούς Καραμανλή και Βενιζέλου για την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Την... αντιπολίτευση προσπαθεί να υποδείξει ως υπεύθυνη η κυβέρνηση, ενώ το ζήτημα προβληματίζει την εκλογική της βάση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
Πολιτική 18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
