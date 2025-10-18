«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου

Ευθύνες βολές κατά της Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά από αποχώρηση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας από τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Η σημερινή αποχώρηση της κας Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά.

Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη.

Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;», δήλωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος.

Η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε διακόψει αιφνιδίως συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, μόλις 2 λεπτά μετά από την έναρξή της. Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα προειδοποίησε ότι θα αποχωρήσει από το στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού, κάτι που τελικά έπραξε όταν στη συζήτηση τέθηκε το όνομα του Πάνου Ρούτσι.

«Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου», είπε η παρουσιάστρια μετά από την αποχώρηση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.