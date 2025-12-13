newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 23:42
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 16:07
Ανατροπή στις ασφαλιστικές εισφορές - Τι αλλάζει από το 2026
Κωνσταντοπούλου: Το «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» δεν είναι σεξιστικό, αλλά ταξικό
Πολιτική 13 Δεκεμβρίου 2025 | 22:16

Κωνσταντοπούλου: Το «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» δεν είναι σεξιστικό, αλλά ταξικό

Τι υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τα όσα ακούστηκαν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί... καλσόν.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Τα όσα ακούστηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα στοιχεία για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλησε να αποσαφηνίσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή.

Όπως υπογράμμισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η αναφορά της προς τη Μαρία Συρεγγέλα «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» δεν είναι σεξιστική, αλλά ταξική.

«Εγώ προσωπικά εχω σκίσει πολλά καλσόν» τόνισε αρχικά πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συμπληρώνοντας ότι προέρχεται «από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση».

«Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές» υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Economy
Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η αγορά chip AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

Τεχνητή νοημοσύνη: Η αγορά chip AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
Αντιδράσεις 13.12.25

«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

«Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών - «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά

Σταθερά και αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία αλλά με «ψαλιδισμένα» ποσοστά. Απώλειες δύο ποσοστιαίων μονάδων στην πρόβλεψη αποτελέσματος. Τα μπλόκα των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ροκανίζουν την εκλογική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)

Σαμπαλένκα και Κύργιος αναβιώνουν στις 28/12 τη «μάχη των φύλων», 52 χρόνια μετά το ιστορικό ματς της Κινγκ με τον Ριγκς. Μια αναμέτρηση που ήταν παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας πόλεμος απέναντι στον σεξισμό.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Νίκες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ισοπαλία στη Νεάπολη.

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
Μπάσκετ 13.12.25

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)

Με 14/28 τρίποντα, πρώτο σκόρερ τον Ρογκαβόπουλο με 5/5 από τα 6,75μ. και τους Γιουρτσεβέν (17π.), Τολιόπουλο (14π.) και Γκραντ (13π.) άξιους συμπαραστάτες ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ στα Λιόσια

Σύνταξη
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουλβς για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
