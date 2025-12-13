Κωνσταντοπούλου: Το «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» δεν είναι σεξιστικό, αλλά ταξικό
Τι υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τα όσα ακούστηκαν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί... καλσόν.
Τα όσα ακούστηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα στοιχεία για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλησε να αποσαφηνίσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή.
Όπως υπογράμμισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η αναφορά της προς τη Μαρία Συρεγγέλα «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» δεν είναι σεξιστική, αλλά ταξική.
«Εγώ προσωπικά εχω σκίσει πολλά καλσόν» τόνισε αρχικά πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συμπληρώνοντας ότι προέρχεται «από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση».
«Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές» υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
