ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος στήριξαν το πλεόνασμα

Με τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να κινούνται πάνω από τον στόχο και τα φορολογικά έσοδα να αγγίζουν τα 17,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,369 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,637 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, εξαιρώντας ποσό ύψους 1,111 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμένες πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα, επενδυτικές πληρωμές, κεφαλαιακές ενισχύσεις και μεταβιβαστικές πληρωμές σε φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ. Στις φοροεισπράξεις περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για το καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 16,741 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Φόροι

Στο μέτωπο των φοροεισπράξεων παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 7,402 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 438 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,464 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 143 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,030 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 5,729 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 41 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι αυξημένος κατά 183 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων μειωμένος κατά 116 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος μειωμένοι κατά 108 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Επιστροφές

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,928 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.744 εκατ. ευρώ). Τον Μάρτιο τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 5,402 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 εκατ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου. Μέρος της αύξησης αυτής, ύψους 135 εκατ. ευρώ, οφείλεται στην είσπραξη της 2ης δόσης του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό. Τον περασμένο μήνα τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,915 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 595 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 80 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 ανήλθαν στα 17,039 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 895 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17,934 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 953 εκατ. ευρώ.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ