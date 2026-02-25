«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ατμομηχανή» των δημόσιων εσόδων παραμένει και το 2026 ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η ξέφρενη κούρσα ανόδου των τιμών σε υπηρεσίες και προϊόντα «καίει» τους καταναλωτές και γεμίζει τα κρατικά ταμεία.

Οι φόροι που απομυζούν τα νοικοκυριά και αυξάνουν τα έσοδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο, τα έσοδα ανήλθαν σε 3,136 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ.

Στην υπέρβαση του στόχου κομβικό ρόλο έπαιξε η Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού καθώς χωρίς το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της παραπάνω σύμβασης, τα έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν μειωμένα κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα συνολικά έσοδα από φόρους

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά υψηλές θέσεις στην έμμεση φορολογία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. ΦΠΑ και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (καύσιμα, καπνός και αλκοόλ) αποτελούν τις βασικές πηγές της ακρίβειας, πλήττοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και κυρίως τα φτωχά νοικοκυριά ενώ δημιουργούν ανισότητες στην κατανομή των φορολογικών βαρών.

Συνολικά, τα φορο-έσοδα στην έναρξη του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 6,118 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Ανά κατηγορία

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6,118 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 5,812 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 324 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης είσπραξης των φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) που σχετίζονται με τα ενεργειακά προϊόντα.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3,136 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 154 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,059 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 43 εκατ. ευρώ.

Πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού, για τον μήνα Ιανουάριο 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,288 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για πλεόνασμα 543 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 758 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα (σε τροποποιημένη ταμειακή βάση) διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,511 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,751 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,980 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Ωστόσο, εξαιρώντας ποσό ύψους 1,272 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς και ποσό ύψους 379 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η «καθαρή» υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο, εκτιμάται σε 109 εκατ. ευρώ.

Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες

Στο σκέλος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, την περίοδο του Ιανουαρίου 2026 ανήλθαν στα 3,851 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,709 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (5,560 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1,382 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,330 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1,272 δισ. ευρώ.