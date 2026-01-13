ΚΕΦίΜ: Ποιοι φόροι πρέπει να μειωθούν – Τι απαντούν οικονομολόγοι

Πάνω από 6 στα 10 μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο αντί για στοχευμένο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης του Πάνελ για τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, από τους 14 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγους που απάντησαν, το 65% εκτιμά ότι, στη σημερινή οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία, τυχόν περαιτέρω μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης είναι προτιμότερο να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αντί να αφορούν επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες ή συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 28% διαφωνεί, ενώ το 7% τοποθετείται μεταξύ των δύο επιλογών.

Στα επεξηγηματικά τους σχόλια, τα μέλη του Πάνελ επισημαίνουν ότι οι στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις, παρότι συχνά υιοθετούνται με στόχο τη διόρθωση αδικιών ή τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων, τείνουν να περιορίζουν περαιτέρω μια ήδη στενή φορολογική βάση. Η πρακτική αυτή μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένους φορολογούμενους, να αυξάνει την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και να δημιουργεί κίνητρα φοροαποφυγής και προσοδοθηρικής πίεσης.

Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη διάρθρωση της φορολογικής πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες –παρότι περιλαμβάνουν και ορισμένα στοιχεία γενικής εφαρμογής– κινούνται κυρίως σε μια στοχευμένη λογική παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation για το 2025, τον οποίο παρουσιάζει ετησίως το ΚΕΦΙΜ στην Ελλάδα και αποτιμά την απλότητα, την ηπιότητα, την ουδετερότητα και την σταθερότητα των φορολογικών συστημάτων, η χώρα μας καταλαμβάνει την 23η θέση μεταξύ 38 χωρών του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας βελτίωση τριών θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη.

Πηγή: ΟΤ