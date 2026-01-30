newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΦΠΑ: Τι έδειξε το «πείραμα» της μείωσης στα νησιά
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Ιανουαρίου 2026, 10:51

ΦΠΑ: Τι έδειξε το «πείραμα» της μείωσης στα νησιά

Το 2026 ξεκίνησε με την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Η ξέφρενη κούρσα ανόδου των τιμών σε υπηρεσίες και προϊόντα πρώτης ανάγκης, διατηρεί ζωντανή τη συζήτηση για την ανάγκη μιας ολιστικής παρέμβασης στους συντελεστές του ΦΠΑ. Το 2026 ξεκίνησε με την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Στόχος η στήριξη των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην ακρίβεια και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στην πράξη, όμως, η καθημερινή εμπειρία των πρώτων ημερών από την εφαρμογή της απόφασης, δείχνει ότι οι τιμές δεν υποχώρησαν όσο πολλοί ανέμεναν. Ως αποτέλεσμα το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και το ερώτημα που επανέρχεται είναι αν αρκεί φτάνει μόνο η μείωση του ΦΠΑ για να υποχωρήσουν οι τιμές;

Ένα συγκριτικό «καλάθι» βασικών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ Αθήνας και νησιωτικής περιοχής με μειωμένο ΦΠΑ δείχνει ότι, παρά τη φορολογική ελάφρυνση, το συνολικό κόστος παραμένει αισθητά υψηλότερο στην περιφέρεια. Και αυτό δεν είναι συγκυριακό , αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων πιέσεων στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας που οδηγούν όλο και ψηλότερα τις τιμές.

Σε ένα ενδεικτικό καλάθι 15 βασικών προϊόντων (ψωμί, γάλα, καφές, ζάχαρη, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, κοτόπουλο, τυρί, γιαούρτι, αυγά, απορρυπαντικά) και 5 υπηρεσιών (καφές take-away, γεύμα χαμηλού κόστους, κουρείο, μικροεπισκευή, τοπική μετακίνηση), η εικόνα είναι σαφής.

Στην Αθήνα, το μηνιαίο κόστος για αυτά τα είδη διαμορφώνεται περίπου στα 105–110 ευρώ. Σε νησί με μειωμένο ΦΠΑ, το ίδιο καλάθι ξεπερνά τα 118–120 ευρώ, δηλαδή είναι 8% έως 12% ακριβότερο, παρά τον χαμηλότερο συντελεστή. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι τιμές των προϊόντων ήταν τόσο υψηλές στα νησιά που ακόμα και μετά τη μείωση κατά 30% των τιμών από τη μείωση του ΦΠΑ, θα παρέμεναν ακριβότερα από τα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η διαφορά δεν οφείλεται στα τρόφιμα μόνο. Εκεί, η διαφορά είναι μικρότερη, καθώς αγγίζει περίπου το 4% εως 6%. Το πραγματικό «βάρος» έρχεται στις υπηρεσίες, όπου οι τιμές στο νησί είναι κατά μέσο όρο 20%έως 30% υψηλότερες. Παρ’ όλα αυτά, μέρος αυτής της επιβάρυνσης δεν έχει περάσει πλήρως στις τελικές τιμές.

Επιχειρήσεις εστίασης και μικρού λιανεμπορίου, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, απορρόφησαν αυξήσεις κόστους για να μη χάσουν ζήτηση ή μερίδιο αγοράς, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους τους. Αυτό εξηγεί γιατί, ακόμη και όταν ο ΦΠΑ μειώνεται, η τιμή δεν υποχωρεί, καθώς οπως λένε παράγοντες της αγοράς «δεν υπάρχει πλέον “λίπος” στην αλυσίδα για να περάσει η ελάφρυνση στον καταναλωτή». Σε αρκετές περιπτώσεις, η μείωση του φόρου λειτουργεί απλώς ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις που διαφορετικά θα είχαν ήδη εμφανιστεί.

Γιατί δεν φαίνεται η μείωση

Ο λόγος είναι απλός: ο ΦΠΑ είναι μόνο ένα κομμάτι της τελικής τιμής. Και το υπόλοιπο κομμάτι έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, το κόστος βασικών πρώτων υλών για την εστίαση και το λιανεμπόριο αυξήθηκε σωρευτικά την περίοδο 2024–2025:

Σε αυτά προστίθενται τα μεταφορικά, ιδίως στα νησιά, τα επαγγελματικά ενοίκια που σε τουριστικές περιοχές έχουν αυξηθεί με διψήφιους ρυθμούς, και το ενεργειακό κόστος που παραμένει ασταθές. Πολλές μικρές επιχειρήσεις, επέλεξαν τη μείωση του ΦΠΑ δνα μην την περάσουν στο σύνολο τους στην τιμή, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να απορροφηθεί μέρος αυτών των αυξήσεων. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως «μαξιλάρι» και όχι όπως έπρεπε ως έκπτωση.

Ακριβές υπηρεσίες

Η εικόνα είναι πιο καθαρή στις υπηρεσίες. Εκεί, ο ΦΠΑ αποτελεί μικρό ποσοστό της τελικής τιμής. Μισθοί, ενοίκια και λειτουργικά κόστη καθορίζουν σχεδόν εξ ολοκλήρου το τελικό ποσό.

Ένας καφές take-away που στην Αθήνα κοστίζει 2,20–2,40 ευρώ, σε νησί φτάνει εύκολα τα 3 ευρώ. Ένα απλό γεύμα χαμηλού κόστους διαμορφώνεται στα 10–12 ευρώ στην πρωτεύουσα και ξεπερνά τα 14–15 ευρώ στην περιφέρεια. Η μείωση του ΦΠΑ απλώς δεν αρκεί για να αλλάξει αυτή την εξίσωση.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών είναι εκείνοι που νιώθουν περισσότερο την αδυναμία του μέτρου της μείωσης του ΦΠΑ να φανεί στο πορτοφόλι τους. Ο λόγος είναι οτι οι κάτοικοι ψωνίζουν με αυτές τις υψηλές τιμές ολόκληρο το χρόνο βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους στην κατανάλωση, επιβαρύνονται δυσανάλογα. Για αυτά τα νοικοκυριά, ακόμη και μικρές αποκλίσεις τιμών έχουν ουσιαστική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα.

Το πραγματικό συμπέρασμα για το 2026

Η εμπειρία του ΦΠΑ το 2026 δείχνει κάτι συγκεκριμένο: οι φορολογικές μειώσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να αλλάξουν το κόστος ζωής, όταν οι δομικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Όσο το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας, μεταφορών και στέγασης παραμένει υψηλό, οι μειώσεις συντελεστών λειτουργούν περισσότερο ως μηχανισμός σταθεροποίησης της αγοράς παρά ως όφελος για την τσέπη. Και αυτό εξηγεί γιατί, παρά τις παρεμβάσεις, ο τελικός λογαριασμός συνεχίζει να ανεβαίνει.

Το 2026, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι αν ο ΦΠΑ μειώθηκε. Είναι αν και πότε οι συνθήκες θα επιτρέψουν αυτή η μείωση να φανεί πραγματικά στο ταμείο.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών
Κατηγορίες 30.01.26

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Europa League 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
Μοιραία πτήση 30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
Τραγωδία στη Ρουμανία 30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί κείμενο θέσεων προγραμματικής συμφωνίας για τις πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς

Σύνταξη
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο