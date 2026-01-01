Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% θα ισχύσει σήμερα, 1 Ιανουαρίου 2026, σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΑΑΔΕ, και για την επέκταση της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών εκδόθηκε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος από τον διοικητή της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Διαβάστε εγκύλιος τη σχετική εγκύκλιο για τον ΦΠΑ.

Στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Ποια νησιά περιλαμβάνονται στην εγκύλιο της ΑΑΔΕ

Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο.

Μεταξύ των νησιών που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο είναι τα: Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Ψαρά, Τήλος, Φούρνοι, Αγαθονήσι και Χάλκη.