newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ: Κερδισμένοι και χαμένοι
Οικονομία 09 Μαρτίου 2026, 07:19

Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ: Κερδισμένοι και χαμένοι

Ξεκινά η αποστολή των πρώτων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ – Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Τη «λυπητερή» του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα λάβουν εντός της εβδομάδας πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων το ποσό θα είναι ίδιο με πέρυσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές υπολογισμού αλλά ούτε και στην κλίμακα του φόρου.

Ο φόρος θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις

 Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ

Σημαντικές μειώσεις θα δουν συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100%.

Αντίθετα, αυξημένα εκκαθαριστικά θα δουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.

Το τελικό ποσό του φόρου διαμορφώνεται ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, την αξία και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, την περιοχή όπου βρίσκονται αλλά και την οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Μεταξύ των βασικών εκπτώσεων περιλαμβάνονται:

  • Έκπτωση 10% για κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.
  • Έκπτωση 20% για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που ασφαλίστηκαν για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για ολόκληρο το 2025. Αν η ασφάλιση ήταν μικρότερης διάρκειας, η έκπτωση περιορίζεται αναλογικά (π.χ. 10% για έξι μήνες ασφάλισης).
  • Μείωση 50% για ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά. Σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο πληθυσμού αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Η έκπτωση ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει περίπου 12.700 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό άνω των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που οι κατοικίες είναι και ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%.

Μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται επίσης νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος, επιφάνειας και αξίας ακίνητης περιουσίας. Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο έχουν οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά καθώς και φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Παράλληλα, πλήρης απαλλαγή ισχύει και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή σε πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και ιστορικά κτίρια.

Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ

Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι μέσα στο 2025:

  • απέκτησαν νέα ακίνητα,
  • απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία),
  • τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους αυξάνοντας τα τετραγωνικά που δηλώνονται στο Ε9.

Επιπλέον επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, καθώς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με τη μορφή προσαύξησης στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει αυτό το όριο.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Υποδαυλίζει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υποδαυλίζει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Οι IDF κατηγορούνται για χρήση λευκού φωσφόρου στον Λίβανο
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 09:11

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Οι IDF κατηγορούνται για χρήση λευκού φωσφόρου στον Λίβανο

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο