Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ: Κερδισμένοι και χαμένοι

Τη «λυπητερή» του ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα λάβουν εντός της εβδομάδας πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.
Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων το ποσό θα είναι ίδιο με πέρυσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές υπολογισμού αλλά ούτε και στην κλίμακα του φόρου.
Ο φόρος θα καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις
Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ
Σημαντικές μειώσεις θα δουν συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών.
Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100%.
Αντίθετα, αυξημένα εκκαθαριστικά θα δουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.
Το τελικό ποσό του φόρου διαμορφώνεται ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, την αξία και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, την περιοχή όπου βρίσκονται αλλά και την οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη.
Μεταξύ των βασικών εκπτώσεων περιλαμβάνονται:
- Έκπτωση 10% για κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.
- Έκπτωση 20% για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που ασφαλίστηκαν για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για ολόκληρο το 2025. Αν η ασφάλιση ήταν μικρότερης διάρκειας, η έκπτωση περιορίζεται αναλογικά (π.χ. 10% για έξι μήνες ασφάλισης).
- Μείωση 50% για ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά. Σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο πληθυσμού αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Η έκπτωση ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει περίπου 12.700 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό άνω των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που οι κατοικίες είναι και ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%.
Μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται επίσης νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος, επιφάνειας και αξίας ακίνητης περιουσίας. Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο έχουν οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά καθώς και φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Παράλληλα, πλήρης απαλλαγή ισχύει και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή σε πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και ιστορικά κτίρια.
Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ
Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι μέσα στο 2025:
- απέκτησαν νέα ακίνητα,
- απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία),
- τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους αυξάνοντας τα τετραγωνικά που δηλώνονται στο Ε9.
Επιπλέον επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, καθώς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με τη μορφή προσαύξησης στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει αυτό το όριο.
Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.
Πηγή: OT
