Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
ΕΝΦΙΑ: Σε πόσες δόσεις μπορείτε να εξοφλήσετε τον φόρο – Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαρτίου 2026, 16:51

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τις επόμενες μέρες.

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης για 7,3 εκατ. ιδιοκτησίες ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες, με τον συνολικό λογαριασμό είσπραξης να φτάνει σε σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο ανάλογο με την αξία του, εάν αυτό είναι ασφαλισμένο, την οικογενειακή, εισοδηματική αλλά και την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

Η εξόφληση ΕΝΦΙΑ

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο ανάλογο με την αξία του, εφόσον είναι ασφαλισμένο αλλά και την οικογενειακή-εισοδηματική, αλλά και την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

Φέτος ενεργοποιείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις

Όσοι ασφάλισαν την κατοικία τους με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για το σύνολο του 2025 τότε θα έχουν έκπτωση 20%. Αν όμως είναι ασφαλισμένο από 3 έως 11 μήνες, η μείωση είναι χαμηλότερη και ανάλογη του χρονικού διαστήματος που ήταν ασφαλισμένο.

Έκπτωση 50% στον φόρο δικαιούνται οι ιδιοκτήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλού εισοδήματος δηλαδή το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Επίσης, οι φορολογούμενοι με κενά ημιτελή κτίσματα τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα δικαιούνται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, θα πρέπει κατά τη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 να συμπληρωθεί ο σωστός κωδικός στη στήλη 10 του πίνακα 1, ενώ αν το κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, θα πρέπει να δηλωθεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής.

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

LIVE: Βόλος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Βόλος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΟΦΗ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ρόδος: Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιούνταν από την μητέρα της
Ελλάδα 08.03.26

Ολα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια

Αναστασία Σταματοπούλου
Σεισμός: Ξύπνησαν μνήμες από το 1969 – Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο
Θεσπρωτία 08.03.26

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08.03.26

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ζανκτ Πάουλι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 08.03.26

LIVE: Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 25η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο
Κόσμος 08.03.26

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;
Κόσμος 08.03.26

Το Ιράν περίμενε την στήριξη της Κίνας και της Ρωσίας στο ενδεχόμενο μιας σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Λησμόνησε όμως έναν βασικό κανόνα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή πως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες παρά μονο συμφέροντα.

Κυριάκος Δημάγγελος
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός
Super League 08.03.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Πανσερραϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.03.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση
Κόσμος 08.03.26

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα

Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό – «Πως μιλάς γι’ αυτά τα πράγματα;»
Woman 08.03.26

Πριν από πενήντα χρόνια, μια αμφιλεγόμενη συγγραφέας ονόματι Shere Hite μας έμαθε πώς να μιλάμε για το σεξ και την ηδονή, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της. Γιατί σήμερα τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το όνομά της;

Έφη Αλεβίζου
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
Ελλάδα 08.03.26

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο