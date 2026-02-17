Τέλος χρόνου για «ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ – Τι πρέπει να κάνετε
Κλείνει η πλατφόρμα για τις διορθώσεις και μεταβολές στο Ε9 ώστε να τρέξει η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
- Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έφτασαν από Αθήνα και αγόρασαν μέχρι και μηχανή
- Κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα: Η ΕΕ ξεκινάει έρευνα στη Shein για παράνομα προϊόντα
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το ραντεβού 7 εκατ. φορολογούμενων με τον ΕΝΦΙΑ.
Η πλατφόρμα για τις διορθώσεις και τις μεταβολές στο Ε9 για να «τρέξει» την εκκαθάριση του φόρου κλείνει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.
Στις αρχές Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το «ραβασάκι» με το οποίο θα καλούνται να πληρώσουν συνολικά 2,3 δισ. ευρώ.
Ο ΕΝΦΙΑ
Η αίτηση στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της.
Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.
Μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης» στην πλατφόρμα myPROPERTY, οι φορολογούμενοι:
- Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).
- Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).
Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.
Ο βασικός φόρος παραμένει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο η τελική επιβάρυνση αλλάζει για χιλιάδες ιδιοκτήτες ανάλογα με τις μεταβολές που δήλωσαν το προηγούμενο έτος.
Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα, τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή δήλωσαν μεγαλύτερες επιφάνειες σε δήμους σε σχέση με το Ε9. Αντίθετα, μικρότερο ποσό θα καταβάλουν όσοι μείωσαν την περιουσία τους εντός του έτους.
Εκτός ΕΝΦΙΑ παραμένουν ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή τελούν υπό ειδικό καθεστώς.
Πηγή: ot.gr
- Εκδήλωση του ΕΚΠΑ για την ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο
- Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για το μεταγραφικό «μπαμ» με τον Χίφι
- Προς υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Καρπενήσι
- Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
- Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
- «Έδεσε» στο Λιμάνι: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο (pic)
- HELLO!: Έρχεται αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα
- Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων 2019–2024
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις