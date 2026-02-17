Τέλος χρόνου για «ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ – Τι πρέπει να κάνετε

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το ραντεβού 7 εκατ. φορολογούμενων με τον ΕΝΦΙΑ.

Η πλατφόρμα για τις διορθώσεις και τις μεταβολές στο Ε9 για να «τρέξει» την εκκαθάριση του φόρου κλείνει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Στις αρχές Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το «ραβασάκι» με το οποίο θα καλούνται να πληρώσουν συνολικά 2,3 δισ. ευρώ.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως 31 Μαρτίου

Ο ΕΝΦΙΑ

Η αίτηση στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της.

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης» στην πλατφόρμα myPROPERTY, οι φορολογούμενοι:

Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).

Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και η εξόφληση θα γίνει, όπως και πέρυσι, σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως 31 Μαρτίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο βασικός φόρος παραμένει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο η τελική επιβάρυνση αλλάζει για χιλιάδες ιδιοκτήτες ανάλογα με τις μεταβολές που δήλωσαν το προηγούμενο έτος.

Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα, τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή δήλωσαν μεγαλύτερες επιφάνειες σε δήμους σε σχέση με το Ε9. Αντίθετα, μικρότερο ποσό θα καταβάλουν όσοι μείωσαν την περιουσία τους εντός του έτους.

Εκτός ΕΝΦΙΑ παραμένουν ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή τελούν υπό ειδικό καθεστώς.

Πηγή: ot.gr