Ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων – Πώς θα «κλειδώσουν» έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ

09 Φεβρουαρίου 2026

Η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ ανεβάζει την ασφάλιση κατοικιών για καιρικά φαινόμενα και σεισμό την τελευταία διετία

Οκτώ ημέρες προθεσμία έχουν οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών για να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον φετινό ΕΝΦΙΑ, υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και λειτουργεί ως το τελευταίο χρονικό ορόσημο πριν ξεκινήσουν οι διασταυρώσεις και εκκαθάριση του φόρου.

Ο ΕΝΦΙΑ

Αμέσως μετά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρήσουν στην αντιστοίχιση των στοιχείων των συμβολαίων έως τις 28 Φεβρουαρίου, ώστε η ΑΑΔΕ να ενσωματώσει τις εκπτώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Για όσους έχουν κινηθεί εγκαίρως, το όφελος θα αποτυπωθεί απευθείας στο «ραβασάκι».

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ αφορά φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα επί κατοικίας που έχει δηλωθεί στο Ε9 και είναι ασφαλισμένη

Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ εξελίσσεται σε ισχυρό κίνητρο για την ασφάλιση κατοικιών. Τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος αποκαλύπτουν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, τα ασφαλιστήρια κατοικιών για καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκαν κατά 54,5%. Ο αριθμός τους εκτοξεύτηκε στις 786.206, από 508.908, δηλαδή προστέθηκαν σχεδόν 277.300 νέες ασφαλισμένες κατοικίες.

Συνολικά, τα ενεργά ασφαλιστήρια κατοικίας φτάνουν πλέον τα 1.304.067, ανεβάζοντας το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης από 14,7% το 2023 στο 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Μια μεταβολή που συνδέεται με τη φορολογική έκπτωση καθώς για χιλιάδες ιδιοκτήτες, η ασφάλιση λειτουργεί ταυτόχρονα ως δίχτυ προστασίας και ως τρόπος περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ αφορά φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα επί κατοικίας που έχει δηλωθεί στο Ε9 και είναι ασφαλισμένη. Ακόμη και αν το ασφαλιστήριο έχει συναφθεί στο όνομα νομικού προσώπου, η έκπτωση χορηγείται εφόσον το δικαίωμα ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά είναι οι εξής:

  • Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα σωρευτικά.
  • Η διάρκεια να είναι τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος.
  • Η ασφαλισμένη αξία να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής, η οποία για το 2026 έχει οριστεί στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για ετήσια ασφάλιση, η έκπτωση φτάνει το 20% όταν η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το όριο, η μείωση περιορίζεται στο 10%, ενώ για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης υπολογίζεται αναλογικά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να δηλώσει τους συνιδιοκτήτες μέσω της πλατφόρμας, ώστε κάθε ΑΦΜ να συνδεθεί σωστά με το ασφαλιστήριο και τον αντίστοιχο ΑΤΑΚ. Αν η κατοικία αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ΑΤΑΚ στο Ε9, όλοι πρέπει να συσχετιστούν, διαφορετικά η έκπτωση κινδυνεύει να «κοπεί».

Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση και το προηγούμενο έτος, η διαδικασία είναι απλούστερη καθώς η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη, με δυνατότητα τροποποίησης πριν την οριστικοποίηση.

Πηγή: OT

