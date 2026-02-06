Ακίνητα: Πώς το Μετρό εκτοξεύει τα… ενοίκια [πίνακες]

Σε επενδυτικό προϊόν με αυξανόμενο ενδιαφέρον έχουν μετατραπεί τα ακίνητα κοντά σε σταθμούς του Μετρό.

Περιοχές της Αττικής αναγεννιούνται καθώς πλέον γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμες, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών, με αποτέλεσμα και τον επηρεασμό στη διαμόρφωση των τιμών όσο αυξάνεται η ζήτηση.

Τα έργα για τη νέα Γραμμή 4 προκαλούν ανακατατάξεις στη ζήτηση στις περιοχές που θα εξυπηρετεί (π.χ. Κυψέλη, Γαλάτσι, Εξάρχεια) και φαίνεται να έχουν ενσωματώσει υπεραξίες, πριν καν ολοκληρωθούν τα έργα.

Τα ακίνητα

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι αρκετοί δήμοι της Αττικής που βρίσκονται κοντά στις νέες γραμμές Μετρό συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση ακίνητων, γεγονός που τροφοδοτεί τις τιμές ακόμα και αν τα έργα του μετρό είναι στο στάδιο της μελέτης.

Η Γραμμή 4 «Αλσος Βεΐκου – Γουδή», όπου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το πρώτο τμήμα σχεδιασμού της, με την κατασκευή 15 νέων σταθμών αφορά περιοχές στους δήμους Αθηναίων, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου.

Οι σταθμοί θα βρίσκονται στα σημεία Αλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή, που συγκεντρώνουν ήδη το ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών ακινήτων, με τις τιμές να αυξάνονται.

Επίσης την προέκταση Ευαγγελισμός – Νέο Πάρκο Κυβέρνησης με νέους σταθμούς σε Παγκράτι και Βύρωνα στους αντίστοιχους δήμους και τις επεκτάσεις της γραμμής «Αλσος Βεΐκου – Πετρούπολη» με νέους σταθμούς σε Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια, Πύργο Βασιλίσσης, Ιλιον και Πετρούπολη και της γραμμής «Μαρούσι – Λυκόβρυση» με σταθμούς σε Πεύκη και Λυκόβρυση.

Ακόμα, σχεδιάζεται και το νέο τμήμα της Γραμμής 2 Ανθούπολη προς Ιλιον που θα αφορά νέους σταθμούς σε Παλατιανή, Ιλιον και Αγιο Νικόλαο, με πλάνο σταθμούς και σε Καματερό, Ζεφύρι και Αχαρνές.

Επίσης, σχεδιάζονται νέοι σταθμοί στη Γλυφάδα, επέκταση του σκέλους της γραμμής Ανθούπολη – Ελληνικό.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι τιμές στα ακίνητα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν από τις λεγόμενες «προσιτές», άρχισαν να ανεβαίνουν.

Παρά την αύξηση των τιμών των ακινήτων οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να σημειώνουν αύξηση της ζήτησης τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές, με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια.

Πηγή: OT