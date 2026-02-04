Το «bonus» του ΕΝΦΙΑ στις ασφάλειες κατοικιών

Ανοδική πορεία καταγράφει η ασφάλιση κατοικιών στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία αποτυπώνει την εξέλιξη του αριθμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την πρόοδο στη μείωση του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι οι προϋποθέσεις για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ έδωσαν σημαντική δυναμική στις ασφαλίσεις για καιρικά φαινόμενα και σεισμό, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση.

Τι δείχνει η έρευνα της ΕΑΕΕ

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών που βρίσκονταν σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 1.304.067, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη καταγραφή της 30ής Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας διαμορφώνεται στο 19,8%, με τη συμμετοχή 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής στον κλάδο Περιουσίας.

Αύξηση καταγράφεται και στα συμβόλαια με κάλυψη κτιρίου, τα οποία ανήλθαν σε 1.130.266, ενισχυμένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, με το αντίστοιχο ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης να φθάνει στο 17,1%.

Η δυναμική λόγω…ΕΝΦΙΑ

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις κατοικιών που καλύπτουν κινδύνους από καιρικά φαινόμενα και σεισμό, οι οποίες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Οι συγκεκριμένες καλύψεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ανεβάζοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων με κάλυψη κτιρίου στο 69,6%, από 67,7% τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας εμπλουτίζονται σταδιακά με το πλήρες φάσμα καλύψεων για καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας. Σημειώνεται ότι η έρευνα της ΕΑΕΕ ξεκίνησε πιλοτικά το 2023 με πρώτη ημερομηνία αποτίμησης του πλήθους ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών σε ισχύ την 30η Ιουνίου 2023 κι έκτοτε επαναλαμβάνεται με μικρές βελτιώσεις ανά τρίμηνο.

