Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και η προθεσμία εκπνέει οριστικά στις 31 Ιανουαρίου. Οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στο Ε9 έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα, προκειμένου να αποφύγουν έναν αυξημένο ή ακόμη και «φουσκωμένο» λογαριασμό ΕΝΦΙΑ.

Η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027 άνοιξε στις 19 Ιανουαρίου και θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο έως το τέλος του μήνα. Μετά τις 31 Ιανουαρίου, τα στοιχεία «κλειδώνουν» και ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση όσα έχουν δηλωθεί, ακόμη κι αν περιέχουν σφάλματα.

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο τεχνικά χαρακτηριστικά των ακινήτων όσο και κρίσιμα φορολογικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τον τελικό φόρο ακόμη και έως 90%. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά κάθε καταχώριση.

Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες λαθών, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το εκκαθαριστικό.

Αποθήκες – πάρκινγκ: Τσεκάρετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%.

Ημιτελή κτίσματα: Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει στο Ε9 ως ημιτελές το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας. Τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%.

Εμπράγματα δικαιώματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά σας (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Αν έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9 θα φουσκώσει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

Όροφος: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

Ηλικία: Στο συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

Τα βήματα

Για διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE και ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

• Επιλέγετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέγετε τη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

• Μπορείτε να εισάγετε, να μεταβάλλετε η να διαγράψετε ακίνητο από τους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

• Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάνετε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

• Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιείτε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

• Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

• Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

• Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

• Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύεται προσωρινά.

• Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, ελέγχετε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

• Επιλέγετε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

