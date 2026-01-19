newspaper
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
ΕΝΦΙΑ: Ανοιχτή η πλατφόρμα για διορθώσεις στο Ε9 – Τι πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Ιανουαρίου 2026 | 15:43

ΕΝΦΙΑ: Ανοιχτή η πλατφόρμα για διορθώσεις στο Ε9 – Τι πρέπει να προσέξετε

Τα λάθη που χρειάζονται προσοχή και ο ΕΝΦΙΑ – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Την ευκαιρία να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα πριν χτυπήσει την πόρτα τους ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ έχουν οι φορολογούμενοι.

Σήμερα 19 Ιανουαρίου, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το 2027. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι 31 Ιανουαρίου για διορθώσεις και μεταβολές των στοιχείων των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9, στις περιπτώσεις λαθών.

Για διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE

Αν διαπιστώσουν κενά και παραλείψεις στα στοιχεία που αφορούν στο είδος, την ηλικία, τη θέση, την περιοχή του ακινήτου και τα εμπράγματα δικαιώματα, πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις για να μη βρεθούν με «φουσκωμένο» λογαριασμό ΕΝΦΙΑ έως και 90%.

Τα λάθη και ο ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα 10 λάθη στα στοιχεία του Ε9 που φέρνουν έξτρα χρεώσεις στο εκκαθαριστικό είναι:

  1. Αποθήκες – πάρκινγκ: Τσεκάρετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%.
  2. Ημιτελή κτίσματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει στο Ε9 ως ημιτελές το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας. Τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%.
  3. Εμπράγματα δικαιώματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά σας (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο.
  4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Αν έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9 θα φουσκώσει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.
  5. Όροφος: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.
  6. Ηλικία: Στο συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

Τα βήματα

Για διορθώσεις στο Ε9 οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ myAADE και ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

  • Επιλέγετε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέγετε τη δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
  • Μπορείτε να εισάγετε, να μεταβάλλετε η να διαγράψετε ακίνητο από τους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
  • Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάνετε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
  • Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιείτε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
  • Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
  • Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
  • Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
  • Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε αποθηκεύεται προσωρινά.
  • Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, ελέγχετε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
  • Επιλέγετε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Πηγή ΟΤ

World
Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

AGRO
Αγρότες: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μητσοτάκη

inWellness
inTown
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Γεωργία Κανδρή
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
