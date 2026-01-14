newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βήμα-Βήμα η διαδικασία αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Ιανουαρίου 2026 | 22:42

Βήμα-Βήμα η διαδικασία αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 2026 – Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Αρχίζει σήμερα, 14 Ιανουαρίου, η υποβολή των αιτήσεων μείωσης ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, για το 2026. Ειδικότερα με την σχετική απόφαση (Α. 1005/2026) του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και διαδικασίες μείωσης ΕΝΦΙΑ κατοικιών φυσικών προσώπων, που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.

Ειδικότερα, για το 2026 η αξία ανακατασκευής ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια, είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

Πού εφαρμόζονται οι μειώσεις

-Μείωση ΕΝΦΙΑ 20% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα (1) έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

-Μείωση ΕΝΦΙΑ 10% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

-Αναλογική μείωση ΕΝΦΙΑ, σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός (1) έτους και ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τους τρείς μήνες.

Η διαδικασία και η προθεσμία

Για να δοθεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία. Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:

Οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ, έως τις 10/1, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και ήταν σε ισχύ εντός του 2025.

Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, έως τις 16/2 στην ψηφιακή πύλη myAADE (mymyaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έως τις 28/2.

Η ΑΑΔΕ στη συνέχεια επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η οποία και χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του.

Υποστήριξη φορολογουμένων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές Παροχές, Δωρεές μέσω myPROPERTY > Αιτήσεις μέσω myPROPERTY > Αίτηση Χορήγησης Μείωσης ΕΝΦΙΑ Ασφαλισμένων Κατοικιών

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες ; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (3-0)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Σύνταξη
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ επιθυμεί να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, αλλά πιστεύει ότι στη συνάντηση με τους Βανς και Ρούμπιο κατάφερε να «αλλάξει την αμερικανική θέση»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14.01.26

H φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής εξαιτίας της Mercosur

H έντονη φημολογία πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα αντιμετωπίσει την τέταρτη πρόταση μομφής μέσα σε ένα εξάμηνο με αφορμή τη συμφωνία Mercosur ανάμεσα στην ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο