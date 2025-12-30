Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ – Η προθεσμία για τροποποιήσεις στο Ε9

Λάθη ή παραλείψεις που είδαν στο φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν τώρα οι φορολογούμενοι για να γλιτώσουν από έξτρα χρεώσεις πριν πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα καθώς και όσοι διαπίστωσαν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις στο Ε9.

Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις

Έτσι, θα αποφύγουν έξτρα χρεώσεις από 20% έως και 90% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος.

Ωστόσο, καμία κίνηση δεν χρειάζεται να κάνουν όσοι υπέβαλαν δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους πέρασαν στο Ε9 αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα λάθη στα στοιχεία του Ε9 που «φουσκώνουν» το φορο-λογαριασμό είναι:

Αναγραφή βοηθητικών χώρων ως κύριων με αποτέλεσμα να χάνεται η έκπτωση 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί στο χώρο κύριας χρήσης.

Δήλωση υπόγειων επιφανειών ακινήτων ως χώρων κύριας χρήσης.

Αναγραφή περισσότερων τετραγωνικών μέτρων για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

Κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου καθώς σε μια τέτοια περίπτωση για τον προσδιορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

Παράλειψη συμπλήρωσης των κωδικών για κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα που οδηγούν σε απώλεια της έκπτωσης 60% στο φόρο.

Μη αναγραφή γεωργικού κτίσματος η αποθήκης η επαγγελματικής στέγης σε αγροτεμάχιο οπότε θεωρείται ότι είναι κατοικία και ο το ποσό του φόρου πενταπλασιάζεται.

Δήλωση έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας που φέρνει υψηλότερο φόρο καθώς η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση.

Μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.α.).

Μη αναγραφή του ποσοστού συνιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να υπολογίζεται κυριότητα 100% και υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου.

Δήλωση του παταριού που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα μαζί με τους κύριους χώρους του ακινήτου.

Τα βήματα

Οι διορθώσεις στο Ε9 γίνονται σε 10 βήματα:

1. Στην ψηφιακή πύλη MyAADE (www.aade.gr) – Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9.

2. Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

3. Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

4. Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

5. Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου

6. Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

7. Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος

8. Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

9. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, πρέπει να αποθηκεύεται προσωρινά.

10. Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.

Πηγή: OT