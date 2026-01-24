Χρονικό περιθώριο έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 έχουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίες είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών για να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στον φετινό ΕΝΦΙΑ, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myPROPERTY.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κάνουν την αντιστοίχιση με τα συμβόλαια έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και στο τέλος η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ενσωματώνοντας τις εκπτώσεις.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ δικαιούνται μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε κατοικία, η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και είναι ασφαλισμένη. Μείωση χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο.

Μετά την υποβολή της αίτησης και την αντιστοίχιση από τις ασφαλιστικές, η ΑΑΔΕ θα ενσωματώσει τις εκπτώσεις στα εκκαθαριστικά

Για να χορηγηθεί η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει:

• Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του ίδιου έτους.

• Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει η κατοικία να είναι ασφαλισμένη εντός του προηγούμενου έτους από το έτος εκκαθάρισης του φόρου. Η μείωση του φόρου για το 2026 θα εφαρμοστεί εφόσον η κατοικία ήταν ασφαλισμένη το 2025 και πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της ασφάλισης είναι ετήσια, χορηγείται μείωση σε ποσοστό 20% στον ΕΝΦΙΑ για την ασφαλισμένη κατοικία του φυσικού προσώπου, εφόσον η φορολογητέα αξία έτους 2026 δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η φορολογητέα αξία της κατοικίας υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, το ποσοστό έκπτωσης είναι 10%. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωσή του προσαρμόζεται αναλογικά.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται μέσω κεντρικής εκκαθάρισης ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου και διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Για τις κατοικίες που είναι ασφαλισμένες εντός του έτους 2025, η μείωση ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί μέσω της πρώτης κεντρικής εκκαθάρισης έτους 2026, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης, αυτή χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ. Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα αιτήματά μου, στη διαδρομή Νέο αίτημα / Φορολογία / Κεφάλαιο / Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον φόρο, συνυποβάλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάρισή του».

Για τη χορήγηση της μείωσης αυτής απαιτείται επίσης η υποβολή του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή. Στις περιπτώσεις ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων μπορεί να προσκομίζεται, αντί του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία περιγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης.

Η αίτηση

Για να δηλώσει ο φορολογούμενος την ασφαλισμένη του κατοικία υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Η είσοδος στην ψηφιακή πύλη πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Αν ο λήπτης ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, στην πλατφόρμα εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως αναγραφεί η ασφαλισμένη κατοικία στο Ε9, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Τα βήματα

Ο ασφαλισμένος (λήπτης ασφάλισης) θα πρέπει να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ ακινήτου του με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ως εξής:

• Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

• Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται ανά ΑΤΑΚ οι κατοικίες, όπως αυτές αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Στη γραμμή που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΤΑΚ στη στήλη «ασφαλιστήρια συμβόλαια» επιλέγει το εικονίδιο.

• Στην οθόνη που ανοίγει, επιλέγει από το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που τον αφορούν, αυτό που συσχετίζεται με το δικαίωμα (ΑΤΑΚ) που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας και το προσθέτει στην αίτηση. Θα πρέπει να επιλεχθούν και να προστεθούν στην αίτηση όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα οποία συσχετίζεται η κατοικία.

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ΑΤΑΚ ασφαλισμένης κατοικίας.

Συνιδιοκτησία

Εάν ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας αλλά υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες θα πρέπει μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», αφού πρώτα συσχετίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το δικαίωμα που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας, να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

• Επιλέγει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών / τρίτων» και εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης.

• Επιλέγει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια συμπληρώνει τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτητών που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπου υπάρχουν συνιδιοκτήτες.

Εάν ο λήπτης της ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα επί του ακινήτου και η ασφάλιση είναι για λογαριασμό τρίτου προσώπου, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

• Επιλέγει την καρτέλα «Ασφαλιστήρια συμβόλαιά μου, Δήλωση συνιδιοκτητών / τρίτων» και εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία είναι λήπτης ασφάλισης.

• Επιλέγει το εικονίδιο στη στήλη «Συνιδιοκτήτες / Τρίτα πρόσωπα» και στη συνέχεια συμπληρώνει τον/τους ΑΦΜ του/των τρίτων προσώπων που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά τρίτα πρόσωπα που κατέχουν δικαίωμα επί ασφαλισμένης κατοικίας.

Ο φορολογούμενος που δηλώθηκε από τον λήπτη της ασφάλισης ως συνιδιοκτήτης / τρίτος της ασφαλισμένης κατοικίας ενημερώνεται γι’ αυτό από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ώστε να συσχετίσει το/τα ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α που δηλώθηκε/αν από τον λήπτη της ασφάλισης με την ασφαλισμένη κατοικία του.

Συγκεκριμένα, μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», το/τα συμβόλαιο/α που δηλώθηκε/αν από τον λήπτη της ασφάλισης εμφανίζεται/ονται ανά ΑΤΑΚ, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να το/τα επιλέξει. Επισημαίνεται ότι, μέσω της καρτέλας «Ασφαλιστήρια συμβόλαια που δηλώθηκαν για εμένα», εμφανίζονται, προς ενημέρωση, το/τα ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α και το ονοματεπώνυμο του λήπτη αυτού/ών, που δήλωσε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη σε ασφαλισμένη κατοικία.

Περισσότεροι ΑΤΑΚ

Οταν στην κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα του ενός ΑΤΑΚ στο Ε9, θα πρέπει κάθε ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία να συσχετιστεί με το αντίστοιχο/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α.

Οταν ο φορολογούμενος (λήπτης ασφάλισης) δεν εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά την κατοικία του, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι ο «λήπτης» της ασφάλισης, αλλά έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (π.χ. συνιδιοκτήτης), θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη της ασφάλισης, ώστε ο τελευταίος να εισέλθει στην πλατφόρμα και να τον συσχετίσει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση που ο λήπτης ασφάλισης διαπιστώνει ότι δεν είναι ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά την ασφαλισμένη κατοικία (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.), θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία έκδοσής του, ώστε να αποστείλει τα ορθά στοιχεία.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένης/ων κατοικίας/ών για το 2026 έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης της αρχικά υποβληθείσας αίτησης έως και την καταληκτική προθεσμία υποβολής.

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί ανά ακίνητο για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησής του, καθώς και για την έγκριση ή μη της χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για φορολογουμένους που έχουν υποβάλει αίτηση στο προηγούμενο έτος. Ο φορολογούμενος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση της προσυμπληρωμένης αίτησης πριν από την οριστικοποίησή της.

