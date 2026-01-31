Τελευταία ημέρα σήμερα που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στο Ε9, καθώς κλείνει η εφαρμογή και η ΑΑΔΕ ξεκινά την εκκαθάριση του νέου ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις

Όσοι δεν ελέγξουν εγκαίρως την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους, κινδυνεύουν να δουν στον λογαριασμό τους έναν φουσκωμένο φόρο χωρίς δυνατότητα άμεσης διόρθωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν όσοι, μέσα στο 2025, προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, αλλά και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους ή ημιυπαίθριους χώρους.

Κάθε λάθος, παράλειψη ή ανακριβής καταχώριση στο Ε9 μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερο ΕΝΦΙΑ, χωρίς να το αντιληφθούν έγκαιρα οι ιδιοκτήτες.

Ο ΕΝΦΙΑ

Για το 2026, ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, σε μια προσπάθεια να δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου, ενώ οι υπόλοιπες θα κατανέμονται ισόποσα μέσα στο έτος.

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος έως και 20% για περίπου 400.000 ασφαλισμένες κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες ασφαλισμένες κατοικίες η μείωση θα φτάνει το 10%.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 έχουν όσοι μέσα στο 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους

Για να εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας, προκειμένου να ξεκινήσει ο υπολογισμός του νέου ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα, μείωση 50% προβλέπεται για όσους διαθέτουν κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας τις μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες.

Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες λαθών, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το εκκαθαριστικό.

Αποθήκες – πάρκινγκ: Τσεκάρετε τα τετραγωνικά που έχετε δηλώσει. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90%. Ημιτελή κτίσματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει στο Ε9 ως ημιτελές το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας. Τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%. Εμπράγματα δικαιώματα. Ελέγξτε εάν έχετε δηλώσει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματά σας (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συγκεκριμένο ακίνητο. Ποσοστό συνιδιοκτησίας: Αν έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9 θα φουσκώσει το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%. Όροφος: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο. Ηλικία: Στο συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει τη τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου.

Ε9: Ποιοι έχουν υποχρέωση

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 έχουν όσοι μέσα στο 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους και ειδικότερα:

1.Όσοι απέκτησαν ακίνητα (με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή) σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας, όπως αγροτεμάχια, κτίσματα και εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών.

2.Όσοι απέκτησαν ακίνητα εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος, αλλά για διάφορους λόγους υπέβαλαν δηλώσεις μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής στις ΔΟΥ σε έντυπη μορφή ή μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και περιπτώσεις μεταβίβασης επικαρπίας, όταν αυτή περιέρχεται στον ψιλό κύριο, ο οποίος αποκτά πλέον την πλήρη κυριότητα και φορολογείται για τα εναπομείναντα δέκατα της αξίας.

3.Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2025.

4.Όσοι είχαν οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους που δεν σχετίζεται με μεταβίβαση, όπως:

μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε κύρια χρήση,

νομιμοποίηση αυθαίρετου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί,

ανέγερση νέου κτίσματος σε υφιστάμενο οικόπεδο,

αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος,

κατεδάφιση κτίσματος,

προσθήκη νέου ορόφου σε υφιστάμενο ακίνητο κ.ά.

Από την υποχρέωση υποβολής Ε9 εξαιρούνται όσοι υπέβαλαν τις δηλώσεις μεταβίβασης, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty μέσα στο 2025, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι δηλώσεις Ε9 συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Τέλος, όσοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 χωρίς πρόστιμο έως και σήμερα 31 Ιανουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση θα συνοδεύεται από πρόστιμο 100 ευρώ.

Πηγή: ΟΤ