15.02.2026 | 15:11
15.02.2026 | 15:11
Ήχησε το 112 στη Χίο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
15.02.2026 | 13:22
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για την έκπτωση – Έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις
Οικονομία 15 Φεβρουαρίου 2026, 13:38

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για την έκπτωση – Έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Ποιους αφορούν οι νέες ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ και πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά

Σύνταξη
Έως την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μείωσης 20% και 10% στον Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες τις οποίες είχαν ασφαλίσει μέσα στο 2025. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα μείωσης του φόρου στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθούν εφέτος.

Για περισσότερα από 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί ακινήτων (πλήρης ή μερική κυριότητα, επικαρπίες κλπ) οι φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, σε σχέση με πέρυσι.

Οι νέες ελαφρύνσεις αφορούν κατά βάση όσους έχουν ασφαλίσει ακίνητα ή ιδιοκτησίες σε περιοχές και οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 1.700 κατοίκους, ενώ τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

Οι μειώσεις και εκπτώσεις φόρου ακινήτων λειτουργούν και συνδυαστικά, με συνέπεια το τελικό ποσοστό μείωσης να φτάνει και στο 70% -ή σε πλήρη απαλλαγή για ειδικές περιπτώσεις.

Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν μείωση έως 20% από τον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφαλισμένης κατοικίας. Ωστόσο, για να την εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης μείωσης του φόρου μέσω της πλατφόρμας myProperty, πιστοποιώντας ότι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους συνολικά από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα).

Η τιμή ασφάλισης ανά τετραγωνικό να μην είναι μικρότερη από 900 ευρώ, είναι ακόμη μία προϋπόθεση. Επίσης, το μέγιστο ποσοστό μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 20% ισχύει για ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα και τους 12 μήνες του 2025. Αν ήταν για λιγότερους μήνες η έκπτωση μειώνεται αναλογικά. Π.χ. μείωση 5% αν είχε ασφάλιση για 3 μήνες ή 10% για ασφάλιση 6 μήνες κλπ. Επίσης, αν το ακίνητο έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται έως 10% αντί 20%.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προχωρήσουν στη διασταύρωση στοιχείων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ώστε η ΑΑΔΕ να εκδώσει τα εκκαθαριστικά ενσωματώνοντας τις εκπτώσεις.

Ακόμα και αν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση όμως, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της αρχικής αίτησης, έως και την καταληκτική προθεσμία της Δευτέρας.

Η σημαντικότερη αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ

Η σημαντικότερη αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ είναι ότι για το έτος 2026, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο της παρούσας παραγράφου ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους.

Υπολογίζεται ότι 50% ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες σε περίπου 12.500 οικισμούς και χωριά της χώρας. Όμως, από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί πλήρως για κύριες κατοικίες στους οικισμούς αυτούς. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί ευρύτερα στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, με στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την παραμονή των κατοίκων στην Περιφέρεια.

Οι φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα

Επιπλέον, πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα λάβουν έκπτωση 50% επί του συνολικού ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή. Η μείωση κατά 50% αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ. και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας εντός συγκεκριμένων ορίων.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πότε θα αναρτηθεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

Με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν έως και την Δευτέρα 16/2/2026 οι ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει τα ακίνητα τους το 2025, θα εκδοθεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ που αναμένεται θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα myAADE στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Αν στο εκκαθαριστικό διαπιστωθεί ότι ο φόρος υπολογίστηκε με λάθος στοιχεία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9, αλλά για να γίνει η διόρθωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου τροποποιητικές δηλώσεις για το Ε9 του 2026 θα μπορούν να υποβληθούν ξανά από τέλη Μαρτίου ή Απρίλιο και μετά.

Η διόρθωση αυτή δεν μπορεί να ανατρέψει άμεσα την εσφαλμένη χρέωση που προέκυψε στα αρχικά εκκαθαριστικά. Συνεπώς οι ιδιοκτήτες θα κληθούν αρχικά να πληρώνουν κανονικά τις πρώτες δόσεις που θα έχουν προκύψει από τον Μάρτιο, μέχρι ο υπολογισμός της οφειλής να γίνει εκ νέου με βάση τις διορθώσεις που θα μεταβάλουν συνολικά τον φόρο και τις επόμενες δόσεις.

Τα SOS και τι να προσέξετε

Τα πιο συχνά λάθη που οδηγούν σε επιπλέον επιβαρύνσεις, περιλαμβάνουν τη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων. Αν ο υπόχρεος ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει σωστά τη διάκριση στη δήλωση ακινήτων Ε9, τότε χάνει την έκπτωση 90% στον ΕΝΦΙΑ, καθώς αποθήκες και χώροι στάθμευσης δεν φορολογούνται με συντελεστή 0,1 αλλά με συντελεστή 1, όπως οι κύριοι χώροι του ακινήτου.

Τον λογαριασμό επιβαρύνουν σημαντικά κι άλλα λάθη και παραλείψεις στο Ε9 όπως:

  • η εκ παραδρομής δήλωση περισσότερων τετραγωνικών μέτρων
  • η λανθασμένη δήλωση του είδους του εμπράγματου δικαιώματος (ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας κλπ) που οδηγεί να μην επιμερίζεται σωστά ο ΕΝΦΙΑ ανά συνιδιοκτήτη
  • η μη δήλωση ότι το ακίνητο είναι ημιτελές ή κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο, που οδηγεί σε απώλεια έκπτωσης 60%. Για τη διόρθωση ημιτελούς κτίσματος, οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν εκ νέου το ακίνητο με την προσθήκη του κωδικού 8 στη στήλη 32 του εντύπου Ε9, όταν ανοίξει ξανά η πλατφόρμα myAADE για τροποιητικές δηλώσεις αφού βγουν πρώτα τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο.

Το …ταμείο

Ο ΕΝΦΙΑ 2026 θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 έως και τον Φεβρουάριο 2027, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου. Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Πηγή: OT

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;
Οικονομία 14.02.26

Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;

To 2019 oι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών-ταχυδρομείων (delivery-courier), ήταν μόλις 89. Σήμερα μόνο στη διανομή φαγητού δραστηριοποιούνται πάνω από 10.600 επιχειρήσεις - στην πλειονότητά τους ατομικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών
ΕΡΓΑΝΗ 14.02.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών

Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχούν αριθμητικά οι μικρές επιχειρήσεις, όμως η μισθωτή απασχόληση μετατοπίζεται στους μεγαλύτερους εργοδότες. Το 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί σχεδόν το 50% των μισθωτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»

Όλα πήγαν καλά στο τέταρτο χειρουργείο της Λίντσεϊ Βον, η οποία ενημέρωσε σχετικά με μια ακόμη ανάρτησή της, με την οποία μάλιστα καλεί τον κόσμο να «μην λυπάται» για ό,τι περνάει και παράλληλα σημειώνει πως «ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού»!

Σύνταξη
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)

Η 25χρονη Αυστραλή τενίστρια Ντεστάνι Αϊάβα ανακοίνωσε ότι σταματά το επαγγελματικό τένις με μια ανάρτηση-γροθιά στο πρόσωπο της κοινότητας του σπορ, κάνοντας λόγο για απειλές, ρατσισμό, οφοφοβία και μισογυνισμό από άκρη σε άκρη του τουρ...

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου
Ελλάδα 15.02.26

Δυο ανήλικοι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 83χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Οι δράστες είναι ένας 16χρονος, ένας 13χρονος και ένας 21χρονος - Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Σύνταξη
Chevron to Sign Greece Offshore Deal Monday
English edition 15.02.26

Chevron to Sign Greece Offshore Deal Monday

The U.S. oil major will sign four hydrocarbon exploration concessions in Athens, deepening American involvement in Greece’s energy sector and linking offshore ambitions to broader LNG and geopolitical strategy

Σύνταξη
Διάσκεψη Μονάχου: «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» – Δεν έπεισε ο Ρούμπιο
Διάσκεψη Μονάχου 15.02.26

«Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο

Πίσω από τον ευγενικό τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, η ουσία του μηνύματος δεν είχε αλλάξει και πολύ - Αμέσως μετά, η Φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»
«Αφετηρία αγώνα» 15.02.26 Upd: 13:30

Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»

«Θα δώσουμε τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τον προοδευτικό κόσμο της χώρας «να έρθει κοντά μας»

Σύνταξη
