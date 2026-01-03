Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα

Μπορεί η ΑΕΚ να του έκανε πρόταση για νέο συμβόλαιο, όμως η λάμψη της Euroleague έφερε τον Κρις Σίλβα στην Φενέρμπαχτσε, με τον τουρκικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου σέντερ.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην Ελλάδα και υπέγραψε συμβόλαιο με την Φενέρ για 1+1 έτη και πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση της Φενέρ για την απόκτηση του Κρις Σίλβα:

Ο Σίλβα είχε μέχρι τώρα στη σεζόν 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League και 16.2 πόντους και 7.4 ριμπάουντ στη Stoiximan GBL.