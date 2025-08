Ανακοινώθηκε από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Γιώργος Βαγιαννίδης – «Ζαλίζει» η ρήτρα αποδέσμευσης

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι πλέον κι επίσημα «λιοντάρι», καθώς το βράδυ της Τετάρτης (6/8) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του απ’ τον Παναθηναϊκό, με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2030 και ρήτρα αποδέσμευσης στα 80 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της μεταγραφής έφτασε στα 13 εκατ. ευρώ όσον αφορά τα φιξ χρήματα που θα πληρώσουν οι περσινοί νταμπλούχοι Πορτογαλίας προς το «τριφύλλι», συν 2 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 15%, στην πιο «ακριβή» πώληση όλων των εποχών για τον Παναθηναϊκό.

Ο Βαγιαννίδης, που έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την πορτογαλική ομάδα απ’ τις 2 Αυγούστου, επέλεξε τη φανέλα με το Νο13 στην πλάτη θέλοντας να τιμήσει τη σύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του, ενώ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του την προσεχή Παρασκευή (8/8, 22:15) στον εκτός έδρας αγώνα της Σπόρτινγκ με την Κάσα Πία στην πρεμιέρα της πορτογαλικής Primeira Liga.

Η ώρα που ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Βαγιαννίδη δεν ήταν τυχαία. Έγινε στις 21:06 Ελλάδας ή 19:06 Πορτογαλίας, καθώς η Σπόρτινγκ επιλέγει να επισημοποιεί πάντα όλες τις μεγάλες μεταγραφές της την συγκεκριμένη ώρα, θέλοντας να «τιμήσει» τη χρονολογία ίδρυσής της (1906).

«Η Sporting Clube de Portugal υπέγραψε άλλον παίκτη για την κύρια ποδοσφαιρική της ομάδα: Ο Γεώργιος Βαγιαννίδης, 23χρονος Έλληνας διεθνής, είναι «Λεάο» (σ.σ. «Λιοντάρι»). Προερχόμενος από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο ισχύος έως το 2030 με ρήτρα αποδέσμευσης 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχοντας προέλθει από την Ακαδημία του ελληνικού συλλόγου, έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα το 2020, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και σκόραρε ένα γκολ στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός. Λίγο αργότερα, υπέγραψε με την ιταλική FC Internazionale Milano, η οποία τον έδωσε δανεικό στη βελγική Sint-Truidense VV.

Το 2021, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και η καριέρα του απογειώθηκε την επόμενη σεζόν, όταν έγινε ολοένα και πιο δημοφιλής. Από το 2023/2024 και μετά, έγινε βασικός παίκτης στην ομάδα με την οποία κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας».

Now, Lisbon means more. It means home.

Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z

— Sporting CP (@SportingCP) August 6, 2025