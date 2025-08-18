Βαγιαννίδης: «Μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου»
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πραγματοποίησε το ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στην νίκη επί της Αρούκα.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μόλις στο 50’ κατάφερε να μοιράσει την ασίστ για το 4-0, δείχνοντας αμέσως την ποιότητά του και κερδίζοντας το χειροκρότημα της εξέδρας.
Μετά τον αγώνα, ο 23χρονος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το ξεκίνημα στη νέα του ομάδα. Σε ανάρτησή του στο Instagram ανέφερε: «Πρώτο παιχνίδι και μια στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου».
Η ανάρτηση που έκανε ο Βαγιαννίδης:
Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον πορτογαλικό Τύπο, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έναν ποδοσφαιριστή που μπήκε στο γήπεδο με αποφασιστικότητα και απέδειξε από το πρώτο του λεπτό την αξία του. Τα σχόλια υπογραμμίζουν ότι ο Έλληνας άσος έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της Σπόρτινγκ στη διάρκεια της σεζόν.
