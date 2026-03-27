Νέα απώλεια για τη Μονακό: Nοκ-άουτ και ο Τάις με τον Παναθηναϊκό
Η Μονακό αναμένεται να παραταχθεί δίχως τον Ντάνιελ Τάις απέναντι στον Παναθηναϊκό
Σημαντική απώλεια για τη Μονακό ενόψει του αποψινού (21:15) αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς θα στερηθεί τον Ντάνιελ Τάις.
Μετά τον Μάικ Τζέιμς, οι Μονεγάσκοι θα έχουν ακόμα μία σημαντική απουσία στην σημερινή, κρίσιμη, αναμέτρηση με τους Πράσινους στο «T-Center», για την 34η αγωνιστική της Euroleague.
Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας του Basket News, η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν θα έχει διαθέσιμο τον Γερμανό σέντερ, ο οποίος θα λείψει από το ματς για οικογενειακούς λόγους.
Εκτός ο Τάις, τι θα γίνει με Μίροτιτς
Ο Ντάνιελ Τάις φέτος μετρά 9.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο σε 32 παιχνίδια της Euroleague (σ.σ. τα 31 ως πενταδάτος), ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς γράφει 10.9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά παιχνίδι σε 28 εμφανίσεις (σ.σ. τις 8 ως βασικός).
Η απουσία αυτή έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Μάικ Τζέιμς, που ήταν γνωστό ότι θα απουσιάσει, στον αντίποδα όμως αναμένεται να είναι διαθέσιμος πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου ο Νίκολα Μίροτιτς, έστω και αν δεν βρίσκεται στο 100%.
