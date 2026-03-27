Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μονακό στο ΟΑΚΑ με… φόντο την εξάδα

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί απόψε, βράδυ Παρασκευής (27/3, 21:15) τη Μονακό στο «T-Center», σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δίνουν έναν ακόμη… τελικό στην προσπάθεια που κάνουν για την είσοδο στην πρώτη εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στο 19-14 και εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος τη σημασία και την κρισιμότητα του αγώνα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από 5 συνεχόμενες νίκες σε Euroleague και Stoiximan GBL, ενώ την περασμένη Τρίτη επιβλήθηκε με 107-104 της Ντουμπάι και πλέον επιζητεί την τρίτη σερί εντός έδρας νίκη του, μετά από εκείνες κόντρα σε Ζάλγκιρις Κάουνας (92-88) και Ερυθρό Αστέρα (82-74).

Πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός

Στα αγωνιστικά, ο Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος υπέστη ρωγμώδες κάταγμα στο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Ντουμπάι. Εκτός είναι και ο Ρογκαβόπουλος ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού, ενώ δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Σαμοντούροφ.

Ο Μαρκοϊσβίλι, ο οποίος έχει αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή στα παιχνίδια της Euroleague για τη Μονακό, έχει να διαχειριστεί δύο πολύ σημαντικές απουσίες και έχει 9 παίκτες διαθέσιμους, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζέιμς και Μίροτιτς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, αλλά αναμένεται να επιστρέψουν στην δράση την επόμενη εβδομάδα.

Η 9άδα της Μονακό: Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιαλό, Χέιζ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στραζέλ.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Στον πρώτο γύρο η Μονακό είχε επικρατήσει με σκορ 92-84 του Παναθηναϊκού.