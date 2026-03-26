Παναθηναϊκός: Αμφίβολος για Μονακό και Ολυμπιακό ο Γκραντ

Πρόβλημα με τον Τζέριαν Γκραντ στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο χέρι και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες, ενόψει ων αναμετρήσεων με Μονακό (27/3, 21:15) και Ολυμπιακό (30/3, 19:00).

Το πρόβλημα το αποκόμισε στην αναμέτρηση με την Dubai BC και πλέον υπάρχει αστερίσκος δίπλα στο όνομά του στο μπλοκάκι του Αταμάν.

Ο Γκραντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και το πρόβλημά του θα επαναξιολογηθεί. Φέτος, ο Αμερικανός έχει 7.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο, στη φετινή Euroleague, έχοντας αγωνιστεί σε 33 παιχνίδια.