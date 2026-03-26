Παναθηναϊκός: Δηλώθηκε στο πρωτάθλημα ο Λεσόρ, παίζει με Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Ματίας Λεσόρ στη λίστα των ξένων κι έτσι ο Γάλλος θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι αιωνίων της Stoiximan GBL.
Ο Ματίας Λεσόρ δηλώθηκε στο ρόστερ και συγκεκριμένα τη λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού για τη Stoiximan GBL.
Αυτό σημαίνει ότι ο Γάλλος σέντερ θα είναι διαθέσιμος ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν θα μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει.
Υπενθυμίζεται πως από το ρόστερ του Παναθηναϊκού αποχώρησε ο Ρισόν Χολμς, που έλυσε το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει.
Οι δηλωμένοι ξένοι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα:
Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς.
