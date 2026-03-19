Λεσόρ: «Θα ήθελα να είχα επιστρέψει στη δράση πριν από δύο μήνες»
Μπάσκετ 19 Μαρτίου 2026, 17:25

Ενόψει της αναμέτρησης της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ματίας Λεσόρ εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρθηκε και στην δική του επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στη Media Day του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (Παρασκευή 20/3, 21:15) ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του τονίζοντας πως ήθελε να επιστρέψει στη δράση δύο μήνες νωρίτερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

Για την επιστροφή του και το πόσο έτοιμος νιώθει: «Ήθελα να γυρίσω στο 100% και στην καλύτερή μου φόρμα. Δουλεύω γι αυτό»

Για το πότε θα δει ο κόσμος τον Ματίας Λεσόρ ξανά στο 100%: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκα σε όλη μου την καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν εκτός μπάσκετ για πάνω από μήνα. Οπότε, δεν ξέρω πώς αντιδρά το σώμα μου, πόσο θα κρατήσει. Δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το αν νιώθει πως επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή: «Η σωστή στιγμή θα ήθελα να ήταν να επιστρέψω 2 μήνες πριν. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε στην κούρσα για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε, αλλά ακόμα είμαστε ζωντανοί. Όσο είμαστε ζωντανοί, πρέπει να πιστεύουμε και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε».

Για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο εαυτός μας. Είναι ο μόνος εχθρός που μπορεί να μας σταματήσει. Είμαστε ασυνεπείς φέτος, έχουμε πολλά πάνω και πολλά κάτω. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, να παλεύουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Εάν το κάνουμε αυτό, καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να μας σταματήσει».

Για το αν τον έχει εκπλήξει ο Ερυθρός Αστέρας: «Δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτώ για την ομάδα μας. Δεν ξέρω για τα πλέι οφ, δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες για να είμαι ειλικρινής».

Για το ποιον θεωρεί μεγαλύτερη απειλή του Αστέρα: «Την ομάδα τους. Έχουν πραγματικά πολύ καλή ομάδα, είναι μαζί για καιρό, έχουν εμπειρία. Έχω παίξει εναντίον τους πάρα πολλές φορές, γιατί ήμουν στην Σερβία, και πολλές φορές δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες τους αυτοί που έκαναν τη διαφορά. Πρέπει να προσέχουμε και τους 12 παίκτες τους και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανεναν».

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση – Τα σενάρια για τον πόλεμο

ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Ελληνικές ελπίδες 19.03.26

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

«Κοντά στην έξοδο ο Ιβάνοβιτς από την Μπολόνια, ο Άρης κοιτάζει την περίπτωση του»
Ανάβουν φωτιές ιταλικά δημοσιεύματα, καθώς αναφέρουν ότι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα ανανεώσει με την Μπολόνια και υποστηρίζουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του έμπειρου προπονητή.

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών Κομόρος - Τι λένε οι επιζώντες

Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτη την ελληνική κτηνοτροφία
«Οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν το τίμημα της αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής, που αδυνατεί να προστατεύσει την παραγωγή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

