Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16 Μαρτίου 2026, 23:20

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Ο Λούκα Βιλντόζα πέρασε από την Ελλάδα, έχοντας με το προνόμιο να έχει φορέσει τις φανέλες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ο Αργεντίνος παραχώρησε συνέντευξη στο «meridiansports» της Σερβίας και μίλησε για όλα, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να σηκώσει τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιλντόζα:

«Στον Παναθηναϊκό αναρωτήθηκα πολλές φορές: «Τι κάνω εδώ;» Ειδικά επειδή είχα τραυματισμούς και δεν ταίριαζα στη φιλοσοφία του προπονητή.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν έπαιξα τόσο καλά όσο στον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά πρέπει να περάσεις από αυτές τις στιγμές για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και, σε αυτήν την περίπτωση, καλύτερος παίκτης. Η προσφορά του Παναθηναϊκού ήταν ελκυστική.

Δεν μιλάω για χρήματα, γιατί αυτός δεν είναι ο λόγος που παίζω μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πρότζεκτ όπου λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει μεγάλες φιλοδοξίες, ότι θα φέρει σπουδαίους παίκτες και ότι θα αγωνιστεί για τα υψηλότερα επιτεύγματα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος – πώς μπορώ να πω ΟΧΙ; Στο τέλος μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά έκανα μια καλή επιλογή. Κέρδισα την Euroleague, που ήταν ο στόχος μου από τότε που άρχισα να παίζω μπάσκετ. Δεν παραπονιέμαι», είπε ο 30χρονος Αργεντινός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σχετικά με το πώς βλέπει μια διέξοδο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή:

«Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω τους. Έχουν την ποιότητα να τα βγάλουν πέρα όλα, αλλά έχουν και το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Θα δούμε, ο Ματίας επιστρέφει και όλοι ξέρουν ότι με αυτόν στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός είναι ένα διαφορετικό θηρίο. Πώς σταματάς τους Σλούκα, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ; Είναι δύσκολο. Αν κάνουν κλικ, αρχίσουν να παίζουν μαζί και βρουν χημεία, όλα μπορούν να συμβούν.

Ο Λεσόρ τραβάει την προσοχή πάνω του στο γήπεδο και ανοίγει σουτ για τους άλλους. Είναι εξαιρετικός στο πικ εν ρολ, καλός αμυντικός, πολύ αθλητικός. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επιστρέψει. Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό στην Euroleague όπου παίζεις συνέχεια. Θέλω να τα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός να μπει στα playoffs».

Αναφέρθηκε στη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό: «Ήταν περίεργο. Δεν ένιωθα τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια που έπαιξα για τον Παναθηναϊκό και ότι ο Ολυμπιακός, μια από τις καλύτερες ομάδες από την ίδρυση της Euroleague, με ήθελε. Γιατί όχι;

Τα πάω καλά με όλους στον Παναθηναϊκό τώρα, αγαπώ αυτούς τους τύπους. Ήταν τρελό να διαβάζω για κάποιο είδος εκδίκησης. Δεν υπήρχε καμία, ήθελα απλώς να παίξω, και στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον όπως ο Ολυμπιακός.

Και έχτισαν μια ομάδα για τον τίτλο της Euroleague τότε. Το να κερδίσω δύο συνεχόμενες χρονιές για μένα ήταν… Τελικά, δεν τα καταφέραμε, αλλά σέβομαι και τις δύο ομάδες και τους οπαδούς τους. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το ξεπεράσω».

Σε ερώτηση γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει την Euroleague όταν κάθε χρόνο είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες και ένα βήμα μακριά από τον θρόνο, τόνισε, αφού κούνησε το κεφάλι του με νόημα: «Είμαι ακόμα λυπημένος για πέρυσι.

Παίξαμε με τη Μονακό και θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει δεδομένου του πώς παίξαμε με τη Ρεάλ στα playoffs. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Έχω πολύ σεβασμό για τη Φενερμπαχτσέ, η οποία το άξιζε στο τέλος.

Ωστόσο, φέτος ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχουν όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσουν την Euroleague. Λοιπόν, έχουν 16 παίκτες στο ρόστερ! Ο προπονητής έχει βρει τους πλέι μέικερ που του αρέσουν. Έχουν τους Τάιλερ (Ντόρσεϊ), Εβάν (Φουρνιέ), Σάσα (Βεζένκοφ), Νίκολα (Μιλουτίνοφ) σε καλή φόρμα. Δεν βλέπω ομάδα που να μπορεί να τους νικήσει.

Ίσως η Φενερμπαχτσέ, αλλά αν όχι, τότε… ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την Euroleague».

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
