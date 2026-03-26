Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό
Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι της Παρασκευής (27/3, 21:15) με με τη Μονακό, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Έλληνας φόργουορντ, που αποχώρησε με ενοχλήσεις, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και όπως ενημέρωσε η Πράσινη ΚΑΕ, έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού.
Όπως είναι λογικό, ο διεθνής φόργουορντ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους, ενώ αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στις 30 του μηνός (19:00) για την 23η αγωνιστική της Basket League.
Πλέον η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς το επόμενο διάστημα για το πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει ξανά στην δράση.
Θυμίζουμε πως ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου έρχεται να προστεθεί σε αυτόν του Τζέριαν Γκραντ που υπέστη ρογμώδες κάταγμα στο δάχτυλο.
Φέτος ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει αγωνιστεί σε 27 ματς της φετινής Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 4.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 28% στα τρίποντα και 83% στις βολές.
