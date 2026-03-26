O Εργκίν Αταμάν για την ετοιμότητα του Τζέριαν Γκραντ ενόψει Μονακό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει της αναμέτρησης (27/3, 21:15).

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στην κατάσταση του τραυματία Τζέριαντ Γκραντ, τονίζοντας πως δεν ξέρει αν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε τρεις σερί νίκες, αλλά χάσαμε πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Χάσαμε στο Μονακό. Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε στην έδρα μας, το σταφ, οι παίκτες, ο κόσμος, πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Πρέπει να νικάμε αυτούς τους τελικούς».

Για το αν ο Γκραντ θα παίξει αύριο: «Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αύριο το πρωί θα δοκιμάσει. Θα είναι δύσκολο, έχει ένα μικρό κάταγμα στο χέρι. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Και ο γιος μου ο Σαρπ να έπαιζε αύριο, θα έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι».

Για τον Ρογκαβόπουλο: «Δεν ξέρω, θα πάρω τα νέα από τον γιατρό, έχει έναν τραυματισμό στην προπόνηση, θα δούμε πόσο σοβαρός θα είναι».

Η επίσημη ενημέρωση για τον τραυματισμό του Γκραντ

Όπως αναφέρει η «πράσινη» ΚΑΕ, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί ρογμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού χεριού και έχει ήδη ετοιμαστεί ειδικός νάρθηκας. Η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά.