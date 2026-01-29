science
29.01.2026
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Πώς απατεώνες στέλνουν spam από νόμιμες διευθύνσεις της OpenAI – Τι να προσέξετε
Τεχνολογία 29 Ιανουαρίου 2026

Πώς απατεώνες στέλνουν spam από νόμιμες διευθύνσεις της OpenAI – Τι να προσέξετε

Η απάτη εκμεταλλεύεται τις λειτουργίες ομαδικής συνεργασίας της OpenAI

Σύνταξη
Τακτική εξαπάτησης που εκμεταλλεύεται την πλατφόρμα της OpenAI εντόπισε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky. Οι επιτιθέμενοι κάνουν κατάχρηση των λειτουργιών δημιουργίας οργανισμών και πρόσκλησης μελών ομάδας, προκειμένου να αποστέλλουν ανεπιθύμητα email (spam) από νόμιμες διευθύνσεις της OpenAI. Στόχος τους είναι να εξαπατήσουν τους χρήστες ώστε να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους ή να καλέσουν παραπλανητικούς τηλεφωνικούς αριθμούς.

Η spam εκστρατεία ξεκινά με τους επιτιθέμενους να καταχωρούν έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα της OpenAI. Κατά την εγγραφή, οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν ένα όνομα οργανισμού, το οποίο μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό χαρακτήρων. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός ενσωματώνοντας παραπλανητικό κείμενο και κακόβουλους συνδέσμους ή τηλεφωνικούς αριθμούς απευθείας στο ίδιο το πεδίο του ονόματος του οργανισμού.

Μόλις δημιουργηθεί ο «οργανισμός», η OpenAI παρέχει την επιλογή «προσκαλέστε την ομάδα σας», επιτρέποντας την εισαγωγή των email των στοχευμένων θυμάτων.

Όταν αποστέλλονται οι προσκλήσεις, προέρχονται από επίσημη διεύθυνση της OpenAI, γεγονός που τις κάνει να φαίνονται απολύτως έγκυρες από τεχνικής άποψης. Η Kaspersky εντόπισε διάφορους τύπους μηνυμάτων που περιείχαν απειλές μέσω email και αποστέλλονταν με αυτόν τον τρόπο. Πρόκειται για email εξαπάτησης που προωθούν κακόβουλες προσφορές, όπως υπηρεσίες ενηλίκων.

Μια ακόμη παράμετρος της επίθεσης είναι το vishing (τηλεφωνική απάτη) – πρόκειται για ψευδείς ειδοποιήσεις που ισχυρίζονται ότι κάποια συνδρομή έχει ανανεωθεί για μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι επιτιθέμενοι δίνουν οδηγία στους παραλήπτες να καλέσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό που τους δίνεται για να «ακυρώσουν» τη χρέωση ή να προβούν σε άλλες ενέργειες που οδηγούν σε περαιτέρω παραβίαση. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλες απειλές μέσω email που διαδίδονται μέσω της πλατφόρμας της OpenAI.

Το κείμενο που οι επιτιθέμενοι θέλουν να διαβάσουν τα θύματα (επισήμανση με bold γράμματα στο email) δεν ταυτίζεται με τη δομή στο υπόλοιπο μήνυμα, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί για την πρόσκληση συνεργατών σε ομαδικά πρότζεκτ. Ωστόσο, εκείνοι ποντάρουν στο γεγονός ότι τα θύματα δεν θα δώσουν προσοχή σε αυτή τη διαφορά.

Η Kaspersky συνιστά:

  •  Να αντιμετωπίζετε με καχυποψία κάθε ανεπιθύμητη πρόσκληση από οποιαδήποτε πλατφόρμα, ακόμη κι αν φαίνεται να προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.
  •  Να ελέγχετε προσεκτικά τα URL πριν κάνετε κλικ.
  •  Να μην καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς που αναφέρονται σε ύποπτα email. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη κάποιας υπηρεσίας, είναι προτιμότερο να βρίσκετε τον αριθμό στην επίσημη ιστοσελίδα της.
  •  Να αναφέρετε ύποπτα email στον πάροχο της πλατφόρμας και να χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) σε όλους τους λογαριασμούς.

Πηγή: ΟΤ

