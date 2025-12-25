science
Κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι χάκερς αγαπούν τις γιορτές – Τρία τρανταχτά παραδείγματα των τελευταίων χρόνων
Τεχνολογία 25 Δεκεμβρίου 2025 | 17:16

Κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι χάκερς αγαπούν τις γιορτές – Τρία τρανταχτά παραδείγματα των τελευταίων χρόνων

Οι χάκερς θεωρούν ότι μπορούν να αδράξουν την ευκαιρία την περίοδο των γιορτών - Τι δηλώνουν ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Την ώρα που τα γραφεία αδειάζουν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οι ομάδες ασφαλείας των εταιρειών ετοιμάζονται για μια πολυάσχολη περίοδο, αποκρούοντας τους χάκερς.

Το 78% των οργανισμών δήλωσε ότι μειώνει το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των γιορτών, σύμφωνα με έρευνα

Το Axios γράφει ότι οι χάκερς θεωρούν ότι οι γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία για να χτυπήσουν μια εταιρεία, όταν οι υπερασπιστές της θεωρητικά λείπουν.

«Δεν θα πάω να ληστέψω μια τράπεζα όταν υπάρχει φύλακας ασφαλείας μπροστά της», δήλωσε ο Τζέικομπ Ντόρβαλ, παγκόσμιος επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Sophos, στο Axios. «Θα περιμένω μέχρι να φύγει ο φύλακας», είπε χαρακτηριστικά.

Τι λένε οι στατιστικές; Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Semperis που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, το 52% των επιθέσεων ransomware κατά το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας.

Το 78% των οργανισμών δήλωσε στην ίδια έρευνα ότι μειώνει το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διακοπών των γιορτών.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

Σε εγρήγορση

Οι ομάδες ασφαλείας γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι σε εγρήγορση ενώ το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας απουσιάζει, και συχνά αρχίζουν να προετοιμάζονται για αυτή την περίοδο μήνες νωρίτερα, δήλωσε ο Καρλ Φρόγκετ, διευθυντής Πληροφοριών της Deep Instinct.

Ο Φρόγκετ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλείας στην Citi, είπε στο Axios ότι συνήθιζε να ζητά από τις ομάδες του να ολοκληρώνουν όλες τις σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας, αναβαθμίσεις IT και εκπαίδευση των υπαλλήλων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι χάκερς συχνά εκμεταλλεύονται την περίοδο των γιορτών, όταν η προσοχή στα εταιρικά δίκτυα είναι μειωμένη, για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις phishing, ransomware και κλοπής δεδομένων.

«Αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι επιτιθέμενοι προτιμούν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο», σημείωσε ο Φρόγκετ.

Στη διάρκεια των γιορτών οι πιο γνωστές κυβερνοεπιθέσεις της τελευταίας δεκαετίας

Πολλές από τις πιο γνωστές κυβερνοεπιθέσεις της δεκαετίας αυτής συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γιορτών.

  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκάλυψε την εκστρατεία κατασκοπείας SolarWinds, που υποστηριζόταν από τη Ρωσία, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2020.
  • Μια κρίσιμη ευπάθεια στο εργαλείο καταγραφής ανοιχτού κώδικα Log4j αποκαλύφθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα του 2021.
  • Μόλις πέρσι, το αμερικάνικο υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε ότι Κινέζοι χάκερς είχαν εισβάλει στα συστήματά του κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Στη Sophos, αρκετές από τις ομάδες της εταιρείας κυβερνοασφάλειας θα είναι online καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών για να αποκρούσουν τυχόν επιθέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πελάτες τους.

Η Sophos συμβουλεύει επίσης τους πελάτες της να ελέγξουν τα βασικά μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που δεν έχουν ενημερωθεί με patches και την εφαρμογή επαλήθευσης ταυτότητας με πολλαπλά στάδια, πριν από την έναρξη της περιόδου των διακοπών, δήλωσε ο Ντόρβαλ.

«Στις εννέα στις δέκα περιπτώσεις, ο εισβολέας θα σας βλάψει μέσω κάποιου είδους εύκολης μεθόδου», πρόσθεσε.

Η πρόοδος των εργαλείων AI θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση της κούρασης που νιώθουν πολλές ομάδες ασφαλείας αυτή την εποχή, είπε ο Φρόγκετ.

Όταν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την ασφάλεια, αποσυνδέονται, οι AI σύντροφοί τους θα παραμένουν συνδεδεμένοι, γράφει το Axios.

Οι επιτυχημένες εισβολές ενδέχεται να μην εντοπιστούν παρά μόνο εβδομάδες μετά το τέλος των γιορτών και την επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία τους, καταλήγει το άρθρο του αμερικάνικου μέσου.

Business
Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
