Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Η Ευρώπη έχασε τον πόλεμο του Διαδικτύου, προειδοποιεί αξιωματούχος κυβερνοασφάλειας
Η Ευρώπη έχασε τον πόλεμο του Διαδικτύου, προειδοποιεί αξιωματούχος κυβερνοασφάλειας

H EE εξαρτάται σήμερα από τις ψηφιακές υποδομές αμερικανικών εταιρειών, προειδοποιεί ο επικεφαλής της βελγικής υπηρεσίεας κυβερνοασφάλειας

Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω από τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και ουσιαστικά «έχει χάσει το Διαδίκτυο», προειδοποιεί κορυφαίος αξιωματούχος κυβερνοασφάλειας στο Βέλγιο.

Με τις αμερικανικές εταιρείες να κυριαρχούν στις ψηφιακές υποδομές, είναι σήμερα «αδύνατο» να αποθηκεύσει κανείς δεδομένα αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό έδαφος, δήλωσε στους Financial Times ο Μιγκέλ ντε Μπράικερ, διευθυντής του Βελγικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (CCB).

«Χάσαμε το cloud. Για να είμαστε ειλικρινείς, χάσαμε το Διαδίκτυο» είπε. «Αν θέλεις τις πληροφορίες σου να παραμένουν 100% στην ΕΕ… συνέχισε να ονειρεύεσαι. Θέτεις έναν μη ρεαλιστικό στόχο».

Ο Nτε Μπράικερ προειδοποίησε ακόμα ότι η κυβερνοασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από τη συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι αμερικανικές. «Στον κυβερνοχώρο, όλα έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Όλα είναι ιδιωτικά» είπε.

Ο Μιγκέλ ντε Μπράικερ είναι υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια του Βελγίου εδώ και μια δεκαετία (Reuters)

Ο Μιγκέλ ντε Μπράικερ είναι υπεύθυνος για την κυβερνοασφάλεια του Βελγίου εδώ και μια δεκαετία (Reuters)

Η εξάρτηση αυτή μπορεί να μην αποτελεί «τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας», ωστόσο η ΕΕ χάνει έδαφος σε κρίσιμες τεχνολογίες όπου πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ, όπως οι υπηρεσίες νέφους και η τεχνητή νοημοσύνη, δύο τομείς που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην άμυνα έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

O Ντε Μπράικερ κάλεσε την Ευρώπη να επενδύσει στις ψηφιακές υποδομές, και υποστήριξε μάλιστα ότι την αμφιλεγόμενη άποψη ότι πρόσφατα ευρωπαϊκά νομοθετήματα, όπως ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία.

Για να κερδίσει η Ευρώπη το χαμένο έδαφος, είπε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να συντονίσουν μια κοινή προσπάθεια στήριξης της βιομηχανίας, όπως συνέβη με τη συνεργασία για τη δημιουργία της Airbus.

«Όλοι υποστήριζαν τις πρωτοβουλίες για την Airbus πριν από μια δεκαετία. Χρειαζόμαστε την ίδια πρωτοβουλία για τον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ» δήλωσε.

Το Βέλγιο, τοι οποίο φιλοξενεί τις έδρες των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΝΑΤΟ, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων και εισβολών drone μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, υβριδικές απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ντε Μπράικερ, περίπου 20 οργανισμοί στο Βέλγιο γίνονται στόχος κυβερνοεπιθέσεων κάθε μέρα, οι περισσότερες από «ρώσους χακτιβιστές».

