Άγνωστοι χάκαραν τη βρετανική κυβέρνηση – Οι υποψίες στο Πεκίνο

Το Φόρεϊν Όφις έπεσε τον Οκτώβριο θύμα κυβερνοεπίθεσης στην οποία υποκλάπηκαν δεδομένα, επιβεβαίωσε η βρετανική κυβέρνηση, έπειτα από ρεπορτάζ της εφημερίδας Sun που έκανε λόγο για «κυβερνοσυμμορία» που συνδέεται με την Κίνα.

«Πράγματι υπήρξε κυβερνοεπίθεση» δήλωσε την Παρασκευή στο Times Radio ο υπουργός Εμπορίου Κρις Μπράιαντ.

«Δεν είμαι σε θέση να πω αν συνδέεται άμεσα με κινεζικές επιχειρήσεις ή το ίδιο το κινεζικό κράτος» πρόσθεσε.

Η Sun ανέφερε ότι η ομάδα χάκερ Storm 1849, η οποία σύμφωνα με Δυτικές εταιρείες κυβερνοασφάλειας συνεργάζεται με τη μονάδα κυβερνοπολέμου του κινεζικού στρατού, απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες βίζες.

Ο Μπράιαντ πάντως ανέφερε πως ο κίνδυνος για οποιονδήποτε πολίτη εκτιμάται «μικρός».

«Καταφέραμε να κλείσουμε το κενό κυβερνοασφάλειας πολύ γρήγορα. Ήταν ένα τεχνικό θέμα σε έναν ιστότοπό μας» είπε ο υπουργός στο Sky News.

Η ομάδα Storm 1849 έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις σε πολιτικούς και επικριτές της κινεζικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Κίνα εγκυμονεί «απειλές εθνικής ασφάλειας», αν και υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να εντείνει τη συνεργασία με τη χώρα.

Το περιστατικό στο υπουργείο Εσωτερικών έρχεται να προστεθεί σε δύο μείζονες φετινές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον βρετανικών επιχειρήσεων.

Η Jaguar Land Rover, η μεγαλύτερη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, αναγκάστηκε να διακόψει τις παραγωγή για πέντε εβδομάδες, ένα περιστατικό που προκάλεσε ζημιά δισεκατομμυρίων στη βρετανική οικονομία.

Η αλυσίδα ρουχισμού Marks & Spencer έχασε περίπου 300 εκατ. λίρες μετά την ηλεκτρονική παραβίαση του Απριλίου που την ανάγκασε να σταματήσει τις online παραγγελίες για δύο μήνες.