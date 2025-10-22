Ζημιά δισεκατομμυρίων για τη βρετανική οικονομία από την κυβερνοεπίθεση στη Jaguar Land Rover

Η κυβερνοεπίθεση του Αυγούστου που ανάγκασε την Jaguar Land Rover να σταματήσει την παραγωγή κόστισε στη βρετανική οικονομία 1,9 δισ. λίρες (2,2 δισ. ευρώ) και επηρέασε πάνω από 5.000 επιχειρήσεις στη χώρα, προκύπτει από ανεξάρτητη ανάλυση.

Η έκθεση του Cyber Monitoring Centre, μη κερδοσκοπικού οργανισμού κυβερνοασφάλειας στον οποίο συμμετέχει ο πρώην επικεφαλής του βρετανικού Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, εκτιμά ότι η ζημία θα μεγαλώσει κι άλλο αν η αυτοκινητοβιομηχανία δεν καταφέρει να αποκαταστήσει τον ρυθμό παραγωγής στα επίπεδα προ της κυβερνοεπίθεσης.

«Το περιστατικό αυτό δείχνει να είναι το πιο καταστροφικό συμβάν στον κυβερνοχώρο για την οικονομία της Βρετανίας» ανέφερε το CMC.

Η JLR, εταιρεία του ινδικού ομίλου Tata Motors, ξανάρχισε την παραγωγή οχημάτων νωρίτερα τον Οκτώβριο, έπειτα από διακοπή έξι εβδομάδων λόγω της κυβερνοεπίθεσης.

Η εταιρεία πολυτελών οχημάτων διαθέτει τρία εργοστάσια στη Βρετανία, τα οποία παράγουν από κοινού περίπου 1.000 αυτοκίνητα την ημέρα.

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, η βρετανική κυβέρνηση εγγυήθηκε επείγον δάνειο ύψους 1,5 δισ. ώστε να μπορέσει η Jaguar Land Rover να πληρώσει τους προμηθευτές της. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία έχανε 50 εκατ. λίρες την εβδομάδα από το πάγωμα της παραγωγ΄ς.

Το περιστατικό ήρθε να κορυφώσει ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε μεγάλες βρετανικές εταιρείες. Η αλυσίδα ρουχισμού Marks & Spencer έχασε περίπου 300 εκατ. λίρες μετά την ηλεκτρονική παραβίαση του Απριλίου που την ανάγκασε να σταματήσει τις online παραγγελίες για δύο μήνες.

Το CMC, το οποίο χρηματοδοτείται από την ασφαλιστική βιομηχανία, βαθμολόγησε την επίθεση ως συστημικό συμβάν Κατηγορίας 3 σε μια πενταβάθμια κλίμακα.