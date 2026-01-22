science
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Επιστήμες 22 Ιανουαρίου 2026 | 11:35

Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

Ενα μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου μικροβιώματος των μικρών παιδιών ουσιαστικά ανήκει στους… φίλους τους στον παιδικό σταθμό! Για την ακρίβεια ένας μόνο μήνας στον βρεφονηπιακό σταθμό είναι αρκετός για την «αναδιαμόρφωση» του εντερικού μικροβιώματος, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ερευνητών του Πανεπιστημίου του Τρέντο στην Ιταλία η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Εως και 20% κοινά μικρόβια του εντέρου στους πρώτους 4 μήνες

Οι ερευνητές ανέλυσαν το εντερικό μικροβίωμα βρεφών κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό. Οπως είδαν, η ποσότητα των μικροοργανισμών που μεταδίδονταν μεταξύ των μωρών αυξανόταν όσο περνούσε ο καιρός κατά τη διάρκεια του έτους. Μετά από τέσσερις μήνες, τα μωρά μοιράζονταν ήδη το 15%-20% των ειδών που απαρτίζουν το μικροβίωμα του εντέρου. «Το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο από το σύνολο των μικροβίων του εντέρου που είχαν αποκτήσει τα παιδιά από την οικογένειά τους μέχρι τη στιγμή που πήγαν στον βρεφονηπιακό σταθμό» ανέφερε ο Νίκολα Σεγκάτα, καθηγητής Υπολογιστικής Βιολογίας, ειδικός στη μικροβιακή γενετική στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο.

«Κλειδί» οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εξ απαλών ονύχων

Ορισμένες από τις αλλαγές που κατεγράφησαν στο μικροβίωμα των βρεφών οφείλονταν στη διατροφή που ακολουθούσαν στον βρεφονηπιακό σταθμό, ωστόσο από τη μελέτη προέκυψε ότι η μετάδοση των μικροβιακών στελεχών μεταξύ των μωρών ήταν πολύ εκτεταμένη κατά το πρώτο έτος της κοινωνικοποίησής τους στον σταθμό. Αυτό, κατά τον δρα Σεγκάτα, δείχνει ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην αρχή της ζωής αποτελούν «κλειδί» για τη διαμόρφωση ενός υγιούς «πολυδιάστατου» εντερικού μικροβιώματος.

Χωρίς εντερικό μικροβίωμα στη μήτρα, ταχύτατη ανάπτυξη μετά τη γέννηση

Οταν το έμβρυο βρίσκεται στη μήτρα δεν διαθέτει εντερικό μικροβίωμα, το οποίο όμως αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα μετά τη γέννηση, κυρίως μέσω της μετάδοσης μικροβίων από τη μητέρα του. Ερευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη μοιράζονται κοινά μικροβιακά στελέχη. Ωστόσο το πώς το αναπτυσσόμενο μικροβίωμα αλλάζει κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ως σήμερα.

O βρεφονηπιακός σταθμός φαίνεται ότι βοηθά και στην «κοινωνικοποίηση» του μικροβιώματος

O βρεφονηπιακός σταθμός φαίνεται ότι βοηθά και στην «κοινωνικοποίηση» του μικροβιώματος

Για να κλείσουν αυτό το κενό ο Σεγκάτα και οι συνεργάτες του ανέλυσαν το μικροβίωμα 43 βρεφών με μέση ηλικία τους 10 μήνες στην αρχή της μελέτης. Παρακολούθησαν τα μωρά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρώτο έτος τους σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό του Τρέντο.

«Παρακολουθήσαμε μωρά από τη στιγμή που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, από την πρώτη ημέρα τους στον βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτό είναι ένα χρονικό παράθυρο κατά το οποίο το έντερό τους είναι πολύ ‘δεκτικό’ σε μικροβιακά στελέχη άλλων μωρών αλλά και ενηλίκων επειδή το ανοσοποιητικό σύστημά τους δεν είναι καλά εκπαιδευμένο» τόνισε ο καθηγητής Σεγκάτα.

Δείγματα και από ενηλίκους και κατοικίδια

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δείγματα κοπράνων των μωρών, 10 ατόμων από το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού καθώς και μελών των οικογενειών των μωρών: συγκεκριμένα μελετήθηκαν 39 μητέρες, 30 πατεράδες, 7 αδέλφια, 3 σκύλοι και 2 γάτες.

Τα πρώτα δείγματα ελήφθησαν όταν τα μωρά ξεκίνησαν τον βρεφονηπιακό σταθμό ενώ οι ερευνητές συνέχισαν να λαμβάνουν δείγματα κοπράνων τους κάθε εβδομάδα μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων – για ορισμένους από τους μικρούς συμμετέχοντες οι δειγματοληψίες συνεχίστηκαν ως τον Ιούλιο. Ολοι οι συμμετέχοντες έδωσαν επίσης δείγματα έναν χρόνο μετά την έναρξη της μελέτης.

Εκτεταμένη μετάδοση του μικροβιώματος από τον πρώτο μήνα

Η ανάλυση αποκάλυψε εκτεταμένη μετάδοση του μικροβιώματος μεταξύ των μωρών μέσα στον πρώτο μήνα από την έναρξη του βρεφονηπιακού σταθμού – η μετάδοση μάλιστα εξακολούθησε να αυξάνεται καθ’όλο το πρώτο έτος του σταθμού. Αν ένα μωρό είχε αδελφάκι, δεχόταν περισσότερα μικρόβια από τον αδελφό ή την αδελφή του σε σύγκριση με τα μικρόβια που του μετέδιδαν οι γονείς του ενώ συνολικά διέθετε πιο ποικίλο μικροβίωμα και λάμβανε λιγότερα βακτηριακά στελέχη από τους ««συμμαθητές» του.

Από τα μωρά στους γονείς

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε επίσης χαρτογράφηση της μετάδοσης μεμονωμένων μικροβιακών ειδών μεταξύ ατόμων. Ο δρ Σεγκάτα έδωσε ένα παράδειγμα του τι συνέβη με ένα στέλεχος βακτηρίου που ονομάζεται Akkermansia muciniphila.

«Είχαμε το παράδειγμα ενός στελέχους που πέρασε από μια μητέρα στο βρέφος της. Το μωρό μετέδωσε στη συνέχεια το στέλεχος σε ένα άλλο μωρό το οποίο με τη σειρά του το μετέδωσε και στους δύο γονείς του».

Ανταλλαγή βακτηρίων του εντέρου με τα κατοικίδια

Υπήρχαν ακόμη και ενδείξεις ότι μωρά και κατοικίδια αντάλλασσαν βακτηριακά στελέχη. «Ηταν ενδιαφέρον ότι η αλληλομετάδοση μικροβίων του εντέρου γινόταν μόνο μεταξύ μωρών και κατοικιδίων και όχι μεταξύ ενηλίκων και κατοικιδίων» σημείωσε ο δρ Σεγκάτα.

Η σημαντική επίδραση της χρήσης αντιβιοτικών

Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι η πιο δραστική επίδραση στο εντερικό μικροβίωμα των μωρών οφειλόταν στη χρήση αντιβιοτικών. Η λήψη αντιβιοτικών μέσα στο πρώτο έτος ζωής φάνηκε να μειώνει σημαντικά τον αριθμό βακτηριακών στελεχών στο εντερικό μικροβίωμα των μωρών. Ωστόσο ήταν σημαντικό το γεγονός ότι παρουσιαζόταν ταχεία αναπλήρωση των βακτηριακών στελεχών μέσω της αλληλεπίδρασής τους με άλλα παιδιά η οποία οδηγούσε σε έκθεση σε πλήθος «φρέσκων» στελεχών.

Πιθανή διατήρηση ως την ενήλικη ζωή

Η μακροπρόθεσμη επίδραση της έκθεσης των μωρών στο μικροβίωμα άλλων μωρών στον βρεφονηπιακό σταθμό δεν είναι αυτή τη στιγμή γνωστή. Πιθανώς πάντως τα βακτήρια του εντέρου τα οποία λαμβάνει κάποιος από τους… βρεφικούς του φίλους να διατηρούνται και αργότερα, ίσως και ως την ενήλικη ζωή.

«Ισως σε 20 χρόνια ανακαλύψουμε ότι όσοι πήγαν από μωρά στον βρεφονηπιακό σταθμό θα πρέπει να ευχαριστούν τους φίλους που γνώρισαν εξ απαλών ονύχων για την ποικιλομορφία του εντετρικού μικροβιώματός τους» κατέληξε ο δρ Σεγκάτα.

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι βαθμό παίρνουν οι dual listed εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream science
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο