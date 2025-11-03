Σε ευρωπαϊκή σύμπραξη για την βιώσιμη ανάπτυξη ο δήμος Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω συμμετείχε σε τεχνική συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Józsefváros της Ουγγαρίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς εταίρους για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Τη διοίκηση του Δήμου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, Ηλίας Βαϊου.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία – Καινοτόμες Δράσεις, με τον Δήμο Αιγάλεω ως επικεφαλής εταίρο και συντονιστή της συνολικής υλοποίησης.

Ο Δήμος Józsefváros συμμετέχει ως εταίρος μεταφοράς γνώσης («Transfer Partner»), συμβάλλοντας στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από την αστική αναζωογόνηση και την κοινωνική ένταξη.

Την έναρξη της διήμερης επίσκεψης χαιρέτισε η Αντιδήμαρχος Tessza Udvarhelyi, η οποία παρουσίασε τους στόχους αλληλεγγύης και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες του Δήμου Józsefváros.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω Ηλίας Βαΐου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Józsefváros Satly Balazs, σχετικά με ζητήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και συμμετοχικού σχεδιασμού.

Οι δράσεις που έχουν γίνει

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, ως υπεύθυνη υλοποίησης και συντονισμού του έργου, παρουσίασε τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του έργου, καθώς και τις παρεμβάσεις που προωθούνται με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κατοικίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις γειτονιές της πόλης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι ελληνικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι των Δήμων Παρισιού και Νάπολης, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων για την τοπική εφαρμογή του έργου.

Η τεχνική αυτή συνάντηση ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της κοινοτικής συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών που απαντούν στις σύγχρονες αστικές προκλήσεις.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αιγάλεω