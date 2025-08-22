Όχι του Δήμου Αιγάλεω στη συγχώνευση δημοτικών του σχολείων

Ο Δήμος Αιγάλεω με ανακοίνωση του εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση και την κατηγορηματική του αντίθεση στην απόφαση συγχώνευσης του 9ου Δημοτικού Σχολείου με το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων, «πρόκειται για μια εξέλιξη που, αντί να ενισχύσει τη δημόσια εκπαίδευση, την υποβαθμίζει, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Από το φθινόπωρο του 2024, ο Δήμος Αιγάλεω, με την υπ’ αριθμ. 186/2024 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας στην πόλη μας.

Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή εξέφρασε έμπρακτα την αντίθεσή της, σε στενή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, μέσα από δυναμικές κινητοποιήσεις και τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ προέβη σε προσωπικά διαβήματα και συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Βουλευτές της περιοχής μας, επιδιώκοντας την άμεση ανατροπή των σχεδιαζόμενων συγχωνεύσεων.

Δυστυχώς, η φωνή της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων αγνοήθηκε.

Η συγχώνευση οδηγεί στη δημιουργία υπεράριθμων τμημάτων, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θέτοντας παράλληλα σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την ψυχολογική ισορροπία των μαθητών, λόγω του συνωστισμού και της έλλειψης επαρκών χώρων.

Η περιοχή μας έχει ανάγκη από περισσότερα σχολεία και σύγχρονες σχολικές αίθουσες, και όχι από συγχωνεύσεις που στερούν το μέλλον των παιδιών μας».

Ο Δήμος Αιγάλεω προσθέτει η ανακοίνωση συνεχίζει να διεκδικεί:

Την απόκτηση του χώρου του 9ου Δημοτικού Σχολείου (κτίριο Ζαμπέτα)

Την άμεση ανάκληση της συγχώνευσης

Τη διασφάλιση της αυτονομίας και της ομαλής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων

Την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές

Κλείνοντας ο δήμος Αιγάλεω αναφέρει: «Γιατί αν γλιτώσει το σχολείο, υπάρχει ελπίδα…»