Δορυφόροι, παρεμβολές και λέιζερ – Η Γερμανία επενδύει στη διαστημική άμυνα

Με στόχο να αναχαιτίσει την κινεζική και ρωσική απειλή στο Διάστημα, η Γερμανία σχεδιάζει επενδύσεις 35 δισ. ευρώ για προγράμματα διαστημικής άμυνας, από κατασκοπευτικούς δορυφόρους μέχρι επιθετικά λέιζερ.

Στο περιθώριο έκθεσης διαστημικής τεχνολογίας στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής της γερμανικής Διοίκησης Διαστήματος, Μίκαελ Τράουτ, δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του θα αναπτύξει τα επόμενα χρόνια ένα δίκτυο περισσότερων από 100 δορυφόρων για κρυπτογραφημένες στρατιωτικές επικοινωνίες.

Ο δορυφορικός αστερισμός, είπε, θα βασιστεί στο μοντέλο της αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστημικής Ανάπτυξης, μονάδας του Πενταγώνου που εκτοξεύει δορυφόρους χαμηλής τροχιάς για εφαρμογές επικοινωνίας και ανίχνευσης πυραύλων.

Ο Τράουτ δήλωσε ότι οι επενδύσεις της Γερμανίας στη στρατιωτική διαστημική αρχιτεκτονική είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ανταγωνιστικό διαστημικό περιβάλλον μετά ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η σημασία των δορυφορικών δικτύων σε καιρό πολέμου κατέστη σαφής στον πόλεμο της Ουκρανίας, με το Κίεβο να βασίζεται στο Starlink της SpaceX για επιθέσεις με drone και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ήδη από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη κυβερνοεπίθεση και έθεσε εκτός λειτουργίας τη δορυφορική υπηρεσία της εταιρείας Viasat που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε η Ουκρανία.

Η Γερμανία βασίζεται σήμερα στα δορυφορικά συστήματα των συμμάχων της, ωστόσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα την αναγκάζει να αναπτύξει εγχώριες λύσεις, ανέφερε νωρίτερα η Handelsblatt.

Όπως είπε ο Τράουτ, το Βερολίνο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θα πρέπει να ενισχύσουν τα αποτρεπτικά τους μέσα επενδύοντας όχι μόνο στις δορυφορικές επικοινωνίες αλλά και σε συστήματα που παρεμποδίζουν ή εξουδετερώνουν εχθρικά διαστημικά συστήματα.

«Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη στάση αποτροπής μας στο Διάστημα, το οποίο έχει καταστεί επιχειρησιακό πεδίο ή ακόμη και πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε επίγνωση ότι τα συστήματά μας, οι διαστημικές μας δυνατότητες, πρέπει να προστατεύονται» δήλωσε ο Τράουτ.

Η Γερμανία, είπε, θα διαθέσει κονδύλια στην ανάπτυξη δορυφόρων συλλογής πληροφοριών, αισθητήρων και συστημάτων για την αναχαίτιση εχθρικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων όπλων λέιζερ που θα μπορούν να στοχεύουν επίγειες υποδομές.

Ο επικεφαλής της γερμανικής Διοίκησης Διαστήματος τόνισε πάντως ότι η χώρα του δεν θα αναπτύξει στο Διάστημα όπλα που μπορούν να παραγάγουν θραύσματα, τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν άλλους δορυφόρους. Αυτό που εξετάζεται είναι η δυνατότητα παρεμπόδισης εχθρικών δορυφόρων, για παράδειγμα με συστήματα παρεμβολών, λέιζερ και επιθέσεις σε επίγειους σταθμούς ελέγχου.

Ο Τράουτ αναφέρθηκε επίσης στους λεγόμενους «δορυφόρους επιθεώρησης» που όπως είπε έχουν ήδη αναπτύξει η Κίνα και η Ρωσία. Πρόκειται για μικρά σκάφη που μπορούν να πλησιάζουν άλλους δορυφόρους για συλλογή πληροφοριών ή επιχειρήσεις παρεμβολών.

«Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών δράσεων στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, στο οπτικό φάσμα, το φάσμα των λέιζερ, ακόμη και ορισμένες φυσικές ενέργειες όπως οι δορυφόροι επιθεώρησης» είπε.

«Θα μπορούσε κανείς ακόμη να στοχεύσει τα επίγεια τμήματα ενός διαστημικού συστήματος, ώστε να στερήσει αυτό το σύστημα από τον αντίπαλο ή να του στείλει το μήνυμα: “Αν κάνεις κάτι εναντίον μας στο Διάστημα, μπορεί να κάνουμε κι εμείς κάτι εναντίον σου και σε άλλους τομείς”».

Το δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών που σχεδιάζει η Γερμανία είναι ξεχωριστό έργο από τη δορυφορική υπηρεσία IRIS2 που σχεδιάζει η ΕΕ για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ευρωπαίους πολίτες.

Πέρα από το IRIS2, οι τρεις μεγαλύτερες αεροδιαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης -Airbus, Thales και Leonardo- σχημάτισαν κοινοπραξία που θα αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα επικοινωνιών ως εναλλακτική λύση στο Starlink του Έλον Μασκ.

Σχέδιο για εθνικό δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών έχει ανακοινώσει και η Ιταλία.