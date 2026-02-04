science
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Δορυφόροι, παρεμβολές και λέιζερ – Η Γερμανία επενδύει στη διαστημική άμυνα
Διάστημα 04 Φεβρουαρίου 2026, 17:41

Δορυφόροι, παρεμβολές και λέιζερ – Η Γερμανία επενδύει στη διαστημική άμυνα

Το διαστημικό περιβάλλον «έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Γερμανία σχεδιάζει νέα μέσα αποτροπής.

Με στόχο να αναχαιτίσει την κινεζική και ρωσική απειλή στο Διάστημα, η Γερμανία σχεδιάζει επενδύσεις 35 δισ. ευρώ για προγράμματα διαστημικής άμυνας, από κατασκοπευτικούς δορυφόρους μέχρι επιθετικά λέιζερ.

Στο περιθώριο έκθεσης διαστημικής τεχνολογίας στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής της γερμανικής Διοίκησης Διαστήματος, Μίκαελ Τράουτ, δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του θα αναπτύξει τα επόμενα χρόνια ένα δίκτυο περισσότερων από 100 δορυφόρων για κρυπτογραφημένες στρατιωτικές επικοινωνίες.

Ο δορυφορικός αστερισμός, είπε, θα βασιστεί στο μοντέλο της αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστημικής Ανάπτυξης, μονάδας του Πενταγώνου που εκτοξεύει δορυφόρους χαμηλής τροχιάς για εφαρμογές επικοινωνίας και ανίχνευσης πυραύλων.

Ο Τράουτ δήλωσε ότι οι επενδύσεις της Γερμανίας στη στρατιωτική διαστημική αρχιτεκτονική είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ανταγωνιστικό διαστημικό περιβάλλον μετά ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η σημασία των δορυφορικών δικτύων σε καιρό πολέμου κατέστη σαφής στον πόλεμο της Ουκρανίας, με το Κίεβο να βασίζεται στο Starlink της SpaceX για επιθέσεις με drone και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ήδη από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη κυβερνοεπίθεση και έθεσε εκτός λειτουργίας τη δορυφορική υπηρεσία της εταιρείας Viasat που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε η Ουκρανία.

Η Γερμανία βασίζεται σήμερα στα δορυφορικά συστήματα των συμμάχων της, ωστόσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα την αναγκάζει να αναπτύξει εγχώριες λύσεις, ανέφερε νωρίτερα η Handelsblatt.

Όπως είπε ο Τράουτ, το Βερολίνο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θα πρέπει να ενισχύσουν τα αποτρεπτικά τους μέσα επενδύοντας όχι μόνο στις δορυφορικές επικοινωνίες αλλά και σε συστήματα που παρεμποδίζουν ή εξουδετερώνουν εχθρικά διαστημικά συστήματα.

«Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη στάση αποτροπής μας στο Διάστημα, το οποίο έχει καταστεί επιχειρησιακό πεδίο ή ακόμη και πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε επίγνωση ότι τα συστήματά μας, οι διαστημικές μας δυνατότητες, πρέπει να προστατεύονται» δήλωσε ο Τράουτ.

Η Γερμανία, είπε, θα διαθέσει κονδύλια στην ανάπτυξη δορυφόρων συλλογής πληροφοριών, αισθητήρων και συστημάτων για την αναχαίτιση εχθρικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων όπλων λέιζερ που θα μπορούν να στοχεύουν επίγειες υποδομές.

Ο επικεφαλής της γερμανικής Διοίκησης Διαστήματος τόνισε πάντως ότι η χώρα του δεν θα αναπτύξει στο Διάστημα όπλα που μπορούν να παραγάγουν θραύσματα, τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν άλλους δορυφόρους. Αυτό που εξετάζεται είναι η δυνατότητα παρεμπόδισης εχθρικών δορυφόρων, για παράδειγμα με συστήματα παρεμβολών, λέιζερ και επιθέσεις σε επίγειους σταθμούς ελέγχου.

Ο Τράουτ αναφέρθηκε επίσης στους λεγόμενους «δορυφόρους επιθεώρησης» που όπως είπε έχουν ήδη αναπτύξει η Κίνα και η Ρωσία. Πρόκειται για μικρά σκάφη που μπορούν να πλησιάζουν άλλους δορυφόρους για συλλογή πληροφοριών ή επιχειρήσεις παρεμβολών.

«Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών δράσεων στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, στο οπτικό φάσμα, το φάσμα των λέιζερ, ακόμη και ορισμένες φυσικές ενέργειες όπως οι δορυφόροι επιθεώρησης» είπε.

«Θα μπορούσε κανείς ακόμη να στοχεύσει τα επίγεια τμήματα ενός διαστημικού συστήματος, ώστε να στερήσει αυτό το σύστημα από τον αντίπαλο ή να του στείλει το μήνυμα: “Αν κάνεις κάτι εναντίον μας στο Διάστημα, μπορεί να κάνουμε κι εμείς κάτι εναντίον σου και σε άλλους τομείς”».

Το δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών που σχεδιάζει η Γερμανία είναι ξεχωριστό έργο από τη δορυφορική υπηρεσία IRIS2 που σχεδιάζει η ΕΕ για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ευρωπαίους πολίτες.

Πέρα από το IRIS2, οι τρεις μεγαλύτερες αεροδιαστημικές υπηρεσίες της Ευρώπης -Airbus, Thales και Leonardo- σχημάτισαν κοινοπραξία που θα αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα επικοινωνιών ως εναλλακτική λύση στο Starlink του Έλον Μασκ.

Σχέδιο για εθνικό δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών έχει ανακοινώσει και η Ιταλία.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα»

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο
«Καμία εμπιστοσύνη» 04.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού στην Χίο, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οι λιμενικοί, αλλά η κυβερνητική πολιτική και οι εντολές που δίνονται

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
«Λεφτά για την υγεία» 04.02.26

«Θερμή»... υποδοχή Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς

Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης

Σύνταξη
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Ελλάδα 04.02.26

Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία

Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
