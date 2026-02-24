Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου λέμβος με μετανάστες ανατράπηκε, ένα συγκλονιστικό βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση του Λιμενικού Σώματος δείχνει λεπτός προς λεπτό τον τρόμο, την απελπισία και το τραγικό τίμημα μιας διαδρομής που για κάποιους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι το video που καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που η ελπίδα μετατρέπεται σε πανικό και ο πανικός σε θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr, oι εικόνες από την τραγωδία στους Καλούς Λιμένες είναι ωμές, αμείλικτες, και αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο πώς γράφτηκε ο επίλογος για τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το φορτηγό πλοίο (Φ/Γ) με σημαία Παναμά, το οποίο διερχόταν περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, να προσεγγίζει την υπερφορτωμένη ξύλινη βάρκα με τους 50 έως 52 επιβαίνοντες. Όλοι είναι ακόμη ζωντανοί. Η αγωνία είναι εμφανής.

Μόλις το πλοίο πλησιάζει, μέλη του πληρώματος πετούν τα πρώτα σκοινιά προς τη βάρκα. Είναι η κρίσιμη στιγμή. Οι μετανάστες, στην προσπάθειά τους να σωθούν, κινούνται απότομα προς τη μία πλευρά για να τα πιάσουν. Οι ναυτικοί αντιλαμβάνονται αμέσως τον κίνδυνο ανατροπής. Στο βίντεο ακούγονται καθαρά οι φωνές τους: «Danger, danger». Προειδοποιούν, φωνάζουν, προσπαθούν να αποτρέψουν το αναπόφευκτο.

Όμως ο πανικός υπερισχύει. Τρεις άνθρωποι καταφέρνουν να αρπάξουν τα σκοινιά και να ανέβουν στο φορτηγό πλοίο και να σωθούν. Οι υπόλοιποι, κινούμενοι μαζικά προς τη μία πλευρά, ανατρέπουν τη βάρκα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η θάλασσα καταπίνει δεκάδες ανθρώπους. Τουλάχιστον τέσσερις χάνουν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά.

Ακολουθεί επιχείρηση διάσωσης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σκάφη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή της Frontex, σπεύδουν στο σημείο. Είκοσι άτομα ανασύρονται ζωντανά από τη θάλασσα. Ωστόσο, 26 έως 27 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι έρευνες, σύμφωνα με το Λιμενικό, διαρκούν ήδη τρεις ημέρες. Από το πρωί, πλωτά μέσα του Λ.Σ. και της Frontex «χτενίζουν» εκ νέου τη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί έως τη δύση του ηλίου, οπότε και επισήμως θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις αναζήτησης.