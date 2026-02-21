newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Πώς συνέβη το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στο Ηράκλειο 87 μετανάστες, αγωνία για τους αγνοούμενους
21 Φεβρουαρίου 2026, 20:20

Πώς συνέβη το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στο Ηράκλειο 87 μετανάστες, αγωνία για τους αγνοούμενους

Το πολύνεκρο ναυάγιο σημειώθηκε λόγω μετατόπισης των μεταναστών στη μία πλευρά της βάρκας

Σύνταξη
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοούμενων από το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι λιμενικές αρχές αναζητούν σύμφωνα με όσες πληροφορίες έχουν συλλέξει από τους 20 διασωθέντες συνολικά 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα σκάφη καθώς και σκάφος της Frontex για να ενισχύσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Υπενθυμίζεται ότι από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία άτομα. Όσον αφορά στους διασωθέντες του ναυαγίου, πρόκειται για εννέα Αιγύπτιους εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και για 11 υπηκόους Σουδάν στην ομάδα των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος.

Οι 20 διασωθέντες, μαζί με τους 67 του δεύτερου περιστατικού (πρόκειται για 62 άτομα από το Μπαγκλαντές και πέντε από το Σουδάν) κατεύθασαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο χώρο του παλιού Ψυγείου, προκειμένου να λάβουν την αναγκαία φροντίδα και φιλοξενία.

Πώς έγινε η τραγωδία

Όπως αναφέρουν στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες, το ναυάγιο του ξύλινου σκάφους έγινε όταν πλησίασε για βοήθεια παραπλέον εμπορικό σκάφος.

Κατά την προσπάθεια μετεπιβίβασης των μεταναστών από τη βάρκα στο εμπορικό πλοίο, φαίνεται πως μετατοπίστηκαν όλοι προς τη μία πλευρά της βάρκας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνη την ώρα έπνεαν δυνατοί άνεμοι, με τα κύματα να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε ύψος, ενώ και η μεταφορά των διασωθέντων στους Καλούς Λιμένες έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες.

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Ελλάδα 21.02.26

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Σύνταξη
Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 21.02.26

Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνταξη
«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη
Σοκ 21.02.26

«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μητέρα της 25χρονης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»
Πισώπλατα 21.02.26

Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»

«Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο», λέει ο πατέρας 15χρονου τραυματία.

Σύνταξη
Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
Ελλάδα 21.02.26

Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»

Με μία συνταρακτική επιστολή-ανάρτηση, ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το δικαστικό σώμα, τονίζοντας πως «σε μια Δικαιοσύνη που νοσεί, η ανοχή είναι συνενοχή» - «Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη μετατρέπεται σε πεδίο άγονης αντιπαράθεσης» και «μόνο από τύχη ή σύμπτωση μπορείς να βρεις το δίκιο σου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»

Την ώρα των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού, ήταν εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος στο μέτωπο του Λορέντσο Πιρόλα. Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ και που άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, δήλωσε ο Ιταλός.

Σύνταξη
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η βαθμολογία της Super League

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους δύο αγώνες του Σαββάτου (21/2)

Σύνταξη
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21.02.26

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες (vid)

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ατρόμητος με 2-1 στην έδρα του Αστέρα, χάρη στην οποία «βλέπει» τα πλέι οφ στο 5-8. Αντιθέτως η ομάδα της Τρίπολης μπαίνει σε μπελάδες αναφορικά με την παραμονή.

Σύνταξη
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι και επέστρεψε στις νίκες αλλά και την κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ουνιόν Βερολίνου – Μπαγερ Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ήττα για τη Λεβερκούζεν στο Βερολίνο πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (1-0)

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκη μετά το 2-0 στο «Καραϊσκάκη», γνωρίζοντας ήττα με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στη «Μπάι Αρένα».

Σύνταξη
Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Ελλάδα 21.02.26

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!

Με μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο Τορίνο, η Κόμο πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Τορίνο κόντρα στη Γιουβέντους, πλησίασε στον βαθμό τη «Γηραιά Κυρία» και «βλέπει» ακόμη και Champions League.

Σύνταξη
Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)

Ο Ιρανός σέντερ φορ στάθηκε άτυχος καθώς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
