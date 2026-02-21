Πώς συνέβη το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στο Ηράκλειο 87 μετανάστες, αγωνία για τους αγνοούμενους
Το πολύνεκρο ναυάγιο σημειώθηκε λόγω μετατόπισης των μεταναστών στη μία πλευρά της βάρκας
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοούμενων από το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Οι λιμενικές αρχές αναζητούν σύμφωνα με όσες πληροφορίες έχουν συλλέξει από τους 20 διασωθέντες συνολικά 27 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα σκάφη καθώς και σκάφος της Frontex για να ενισχύσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.
Υπενθυμίζεται ότι από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία άτομα. Όσον αφορά στους διασωθέντες του ναυαγίου, πρόκειται για εννέα Αιγύπτιους εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι και για 11 υπηκόους Σουδάν στην ομάδα των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος.
Οι 20 διασωθέντες, μαζί με τους 67 του δεύτερου περιστατικού (πρόκειται για 62 άτομα από το Μπαγκλαντές και πέντε από το Σουδάν) κατεύθασαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο χώρο του παλιού Ψυγείου, προκειμένου να λάβουν την αναγκαία φροντίδα και φιλοξενία.
Πώς έγινε η τραγωδία
Όπως αναφέρουν στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες, το ναυάγιο του ξύλινου σκάφους έγινε όταν πλησίασε για βοήθεια παραπλέον εμπορικό σκάφος.
Κατά την προσπάθεια μετεπιβίβασης των μεταναστών από τη βάρκα στο εμπορικό πλοίο, φαίνεται πως μετατοπίστηκαν όλοι προς τη μία πλευρά της βάρκας, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνη την ώρα έπνεαν δυνατοί άνεμοι, με τα κύματα να ξεπερνούν το ένα μέτρο σε ύψος, ενώ και η μεταφορά των διασωθέντων στους Καλούς Λιμένες έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες.
