Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η επιχείρηση διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στον δήμο Φαιστού, στα νότια του νομού Ηρακλείου, εκεί όπου κινδύνευσαν δεκάδες άτομα, μετά από βύθιση σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά.

Εντοπίστηκαν τρεις νεκροί μετανάστες

Κατά πληροφορίες του ίδιου μέσου, έχουν εντοπιστεί 3 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, 20 άνθρωποι έχουν διασωθεί ενώ 27 ακόμη αγνοούνται. Στις προσπάθειες συμμετέχουν τέσσερα πλοία που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ ενισχυτικά κατευθύνεται στο σημείο και σκάφος της Frontex.

Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.