Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου
- Προκόπης Παυλόπουλος: Να μην είναι η συνταγματική αναθεώρηση προσχηματική
- Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
- ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
- «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου
Πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά με αφορμή το νέο ναυάγιο με τουλάχιστον πέντε νεκρούς μετανάστες που σημειώθηκε ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης.
«Λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία με συμμετοχή μάλιστα του Λιμενικου, έχουμε νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης», τονίζει η Νέα Αριστερά. Ακολούθως η Πατησίων τονίζει πως τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά.
«Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες ‘τυχαίες’ τραγωδίες»
«Η επανάληψη τους αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη που δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή αντί για τη διάσωση, στην καταστολή αντί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες ‘αναμενόμενες’ και ‘τυχαίες’ τραγωδίες. Ούτε να προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε ‘διακινητές’, επιλεγμένους στο σωρό. Η «εξαφάνιση» της λέμβου στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, στη Χίο επιβάλλει τη μέγιστη καχυποψία ότι το Λιμενικό, όπως και στην Πύλο, δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις», αναφέρει η Νέα Αριστερά.
Τέλος, η Πατησίων επισημαίνει πως «ως Νέα Αριστερά ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ναυάγια. Η λογοδοσία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου».
- Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
- Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θολώνει την πορεία των επιτοκίων της Fed
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
- Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
- Σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας η έξοδος του τριημέρου – Οι δημοφιλείς προορισμοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις