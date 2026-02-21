Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά με αφορμή το νέο ναυάγιο με τουλάχιστον πέντε νεκρούς μετανάστες που σημειώθηκε ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης.

«Λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία με συμμετοχή μάλιστα του Λιμενικου, έχουμε νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης», τονίζει η Νέα Αριστερά. Ακολούθως η Πατησίων τονίζει πως τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά.

«Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες ‘τυχαίες’ τραγωδίες»

«Η επανάληψη τους αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη που δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή αντί για τη διάσωση, στην καταστολή αντί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες ‘αναμενόμενες’ και ‘τυχαίες’ τραγωδίες. Ούτε να προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε ‘διακινητές’, επιλεγμένους στο σωρό. Η «εξαφάνιση» της λέμβου στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, στη Χίο επιβάλλει τη μέγιστη καχυποψία ότι το Λιμενικό, όπως και στην Πύλο, δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Τέλος, η Πατησίων επισημαίνει πως «ως Νέα Αριστερά ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ναυάγια. Η λογοδοσία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου».