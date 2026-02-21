Μαίνεται η αγωνία στα νότια του νομού Ηρακλείου, στην Κρήτη, για τη διάσωση δεκάδων μεταναστών, έπειτα από βύθιση σκάφους στα νότια της Κρήτης.

Η επιχείρηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στον δήμο Φαιστού, εκεί όπου βυθίστηκε σκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πέντε άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από την θάλασσα, 20 άνθρωποι έχουν διασωθεί και μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10:00 από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, στους Καλούς Λιμένες, ενώ 27 ακόμη αγνοούνται.

Από Αίγυπτο και Σουδάν οι διασωθέντες μετανάστες

Όσον αφορά τους 20 διασωθέντες, είναι όλοι άνδρες Αιγυπτιακής και Σουδανικής καταγωγής. Επίσης, παράλληλα με την παραπάνω επιχείρηση, καταγράφηκε δεύτερο καράβι με 67 μετανάστες στην ίδια περιοχή, με τις αρχές να επιχειρούν επίσης για τη διάσωσή τους.

Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα πλοία που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, δύο σκάφη της Frontex καθώς και εναέριο μέσο που έχει κινητοποιηθεί για να συνδράμει επίσης. Επίσης, οι πληροφορίες του ίδιου μέσου αναφέρουν πως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή την στιγμή που το σκάφος προσπαθούσε να προσεγγίσει την περιοχή των Καλών Λιμένων, ήταν ακραίες με τους ισχυρότατους ανέμους να παίζουν καταλυτικό ρόλο στο τραγικό συμβάν.